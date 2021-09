Bundestagswahl 21: Der Kandidat der Linken für Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt. Der Polizist Frank Tempel (Linke) tritt als Direktkandidat im Wahlbezirk 195 an.

Frank Tempel (Linke) tritt als Direktkandidat im Wahlbezirk 195 an. Der 52-Jährige ist seit 1993 bei der Polizei – auch in Saalfeld, jetzt als Kriminalhauptkommissar in Gera. Tempel ist getrennt lebend und wohnt mit seiner Patchwork-Familie mit vier Kindern in Nobitz, Ortsteil Zehma.

Warum sollte man Sie in den Bundestag wählen?

Nicht alle Menschen können gleichberechtigt am Leben teilhaben, sind trotz harter Arbeit von Armut betroffen, werden mit Löhnen abgespeist, die unanständig sind. Hinzu kommt die Angst, in finanzielle Not zu geraten, denn Klimaschutzkonzepte werden zugunsten der Großkonzerne geschrieben. Sozialreformen in Renten-, Lohn- und Gesundheitspolitik, soziale Ausgewogenheit bei Klimaschutzkonzepten – als aktiver Kommunalpolitiker kenne ich die Sorgen der Thüringer. Dafür kämpfe ich vor Ort und mit Ihrer Stimme wieder im Bundestag.

Was wollen Sie in Saalfeld-Rudolstadt bewegen?

Die niedrigen Löhne und Renten in der Region sind nicht nur das Problem der direkt Betroffenen, sie beeinflussen sowohl Handwerk, Dienstleistungen und Kultur als auch die Bildungschancen der Jugend. Die Einkommen müssen steigen. Auch für eine bessere Infrastruktur will ich mich einsetzen, zum Beispiel muss das Saaletal wieder besser an den Fernverkehr der Bahn angebunden werden.

Wo kann man mehr über Ihre Vorhaben erfahren?

Gern komme ich zu Veranstaltungen. Und unter tempel-frank.de.

