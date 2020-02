CDU in Saalfeld-Rudolstadt: Kritik an Kanzlerin Merkel

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU in Saalfeld-Rudolstadt: Kritik an Kanzlerin Merkel

Der Kreisvorstand der CDU in Saalfeld-Rudolstadt „fordert eine rasche und klare Positionierung der CDU Thüringen und schlägt einen Sonderparteitag vor, bei welchem die Weichen für die zukünftige politische Arbeit gelegt werden sollen.“ Das teilte der Kreisvorstand am Donnerstag nach einer Sitzung am Mittwoch mit. Neuwahlen zum Thüringer Landtag werden demnach „grundsätzlich abgelehnt“: „Man kann nicht so lange wählen, bis das Ergebnis passt. Zunächst müssen alle Möglichkeiten einer sachorientierten demokratischen Lösung geprüft werden“, erklärt der Kreisvorsitzende Steffen Kania.

„Deutliche Kritik am Vorgehen der Kanzlerin Merkel“ Kritisch äußerten sich die anwesenden Vorstandsmitglieder über das Erscheinungsbild der CDU im Bund und den Umgang mit dem ehemaligen Ostbeauftragten Christian Hirte, heißt es in der Mitteilung. Kreisgeschäftsführer Martin Friedrich konkretisierte auf Nachfrage, die Kreisvorstandsmitglieder hätten auch „deutliche Kritik am Vorgehen der Kanzlerin Merkel“ geübt. Friedrich: „Die Äußerungen von Frau Merkel wurden nicht gut aufgenommen.“ Kritisch äußerten sich die anwesenden Vorstandsmitglieder auch über das Erscheinungsbild der CDU im Bund und den Umgang mit dem ehemaligen Ostbeauftragten Christian Hirte. Laut Friedrich habe Hirte „nur den formalen Akt der Gratulation“ nicht zurücknehmen wollen. Daher werde das Vorgehen gegen ihn „scharf zurückgewiesen“. Niemand habe sich gegen Kranerts Äußerungen gestellt In Anwesenheit von Gunther Kranert aus Königsee wurde laut Friedrich auch über dessen offenen Brief an den Kreisvorsitzenden Kania „differenziert diskutiert“. Niemand im Kreisvorstand habe sich gegen Kranerts Äußerungen gestellt. „Im Kern wurde dem nicht widersprochen, sondern recht gegeben“, sagte Friedrich. Kranert hatte u.a. geschrieben: „Jedem ist eigentlich klar, dass Problemfelder wie Eurorettung und damit Enteignung von Sparern und Rentenanwärtern, Währungspolitik der EZB, Ausstieg aus der Atomkraft oder der Kohleverstromung, damit einhergehende Verspargelung unserer Landschaft und zu erwartende Black outs mit Deindustriealisierung, katastrophale Asyl- und Migrationspolitik und Sozialdemokratisierung der CDU, nichts aber auch gar nichts mehr mit einer CDU zu tun hat, der wir in den Neunziger oder Nuller-Jahren beigetreten sind.“ „Ausdrücklich“ begrüßt der Kreisvorstand den angekündigte Rücktritt der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU Saalfeld-Rudolstadt fordere eine schnellstmögliche Neuwahl des Bundesvorsitzes. In diesem Zusammenhang werde „die Aussage von Kramp-Karrenbauer begrüßt, dass Kanzlerschaft und Parteivorsitz zusammengehören“.