"CDU reicht der Platz an Ramelows Katzentisch"

Mit einer scharfen Replik reagiert der AfD-Landtagsabgeordnete Karlheinz Frosch aus Rudolstadt auf ein OTZ-Interview vom Montag, in dem sich der Saalfelder CDU-Stadtratsfraktionschef Eirik Otto klar von der AfD abgrenzt und beispielsweise erklärte: „Die AfD sehnt sich in ihrer Nische des Populismus nach einer Nähe zur CDU, weil sie sonst ohne Regierungsperspektive bedeutungslos wird.“

Dies sage ausgerechnet das Mitglied einer Partei, "die nichts Besseres zu tun hat, als sich im Freistaat in ihrer Wahlverlierer-Nische nach einer Nähe zu den Linken zu sehnen, weil sie sonst ohne Regierungsperspektive bedeutungslos wird", betont Frosch in seiner Erwiderung. In Thüringen habe die CDU keinerlei Machtoption. "Sie ist so verzwergt, dass ihnen jetzt sogar der Platz an Ramelows Katzentisch reicht", so der Rudolstädter.

Gestört sei auch die Wahrnehmung der CDU in Sachen Landtagswahlkreise. Richtig sei, Maik Kowalleck habe seinen Wahlkreis in Saalfeld knapp gegen die AfD gehalten, dagegen sei man in Rudolstadt bei Erst- und Zweitstimmen nur auf Platz drei hinter AfD und Linken gelandet. Bei den Kreistagswahlen 2019 habe die CDU zehn Prozentpunkte verloren, im Stadtrat Rudolstadt ein Drittel ihrer Mandate. Das Fazit von Karlheinz Frosch nach der Lektüre des Interviews: "Hochmut kommt vor dem Fall".