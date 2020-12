CDU Rudolstadt zu Schlösser-Entscheid

Die Sonderinvestitionen für Thüringer Schlösser und Gärten sind mit dem Beschluss vom 26. November auf den Weg gebracht. Der CDU-Ortsverband Rudolstadt hatte sich per Petition für den Erhalt der Stiftung „Thüringer Schlösser und Gärten“ mit Sitz in Rudolstadt eingesetzt. Der Vorsitzende des Ortsverbandes Frank Niklas zeigte sich sehr zufrieden mit dem erzielten Ergebnis. „Auch im Namen des CDU-Ortsverbandes Rudolstadt danke ich allen Unterzeichnern und Unterstützern der Petition sehr herzlich für ihren großartigen Beitrag. Mit Ihrer Unterschrift haben Sie alle dazu beigetragen, dass die Rot-Rot-Grüne Landesregierung sowie einige SPD-Bundestagsabgeordnete die Entscheidungsbefugnisse für unser Thüringer Kulturgut nicht an ein anderes Bundesland übertragen konnten. Auch ist in den vergangenen Wochen und Monaten eine wichtige Debatte über die Einzigartigkeit unserer Thüringer Residenzkultur angeregt worden. Diese gilt es nun weiterzuführen.“

Im Sommer dieses Jahres waren über 4000 Unterschriften als Bürgervotum für den Erhalt der Thüringer Schlösserstiftung mit Sitz auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt beim Petitionsausschuss des Thüringer Landtages eingereicht worden.