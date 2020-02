Etwa 70 Menschen haben am Mittwochabend in Saalfeld auf dem Markt und vor dem CDU-Haus an einer Spontandemonstration gegen die Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten Thüringens demonstriert.

MP-Wahl in Thüringen: Spontandemo auch in Saalfeld

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MP-Wahl in Thüringen: Spontandemo auch in Saalfeld

Etwa 70 Personen haben am Mittwochabend in Saalfeld an einer Spontan-Demonstration gegen die Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten Thüringens teilgenommen. Die Demonstranten zogen vom Markt zum Haus der CDU in der Oberen Straße. „Lieber mit Faschisten regieren, als nicht regieren – FDP“ oder „Höckes AfD als Steigbügelhalter? Das geht gar nicht!“ stand auf handgemalten Plakaten.

„So ein Thüringen will ich nicht!“ Mit auf dem Markt war auch der Chef der SPD-Grüne-Fraktion im Saalfelder Stadtparlament, Steffen Lutz. Er sei „überrascht und frustriert, dass eine Fünf-Prozent-Partei den Ministerpräsidenten stellt“, erklärte Lutz. Das sei „eine Verhöhnung des demokratischen Prinzips“. Die CDU hätte sich aus seiner Sicht beim dritten Wahlgang enthalten müssen. Sie hätte „die schräge Situation“, die mit der Wahl Thomas Kemmerichs entsteht, ahnen können. Wie es jetzt weiter gehe, sei völlig unklar. Lutz: „So ein Thüringen will ich nicht!“ Auch der Schriftsteller, Schauspieler und Intendant des Rudolstädter Theaters, Steffen Mensching, war auf den Saalfelder Markt gekommen. „Die Politiker der CDU und der FDP verzocken hier die Demokratie, um ihre Macht zu sichern“, erklärte Steffen Mensching. Er gehe auf die Straße, weil die Wahl Kemmerichs mit demokratischem Vorgehen nicht vereinbar sei. „Ich will meinen Protest an dem Verrat auszudrücken“ Es handele sich um „eine Mogelpackung“ erklärte eine Frau namens Andrea: „Das ist nicht das, was die Thüringer gewollt haben.“ Und: „Ich unterstelle, dass das abgekartert war.“ Simone Post, Stadträtin der Linken in Rudolstadt, nahm an der Spontandemonstration teil, „um meinen Protest an dem Verrat auszudrücken“. Das Abstimmungsergebnis des dritten Wahlganges stelle nicht den Wählerwillen dar. Für sie ist da ein „abgekartetes Spiel“ gelaufen. Sie selbst sei immer „gegen Kungeleien in Hinterzimmern“ gewesen. Neuwahlen werden von Demo-Teilnehmern gefordert Marcel und Katharina, Schwager und Schwägerin, erklärten dieser Redaktion: „Ich will keinen Nazi-Ministerpräsidenten haben.“ Sie wollten „ein klares Zeichen gegen Rechts“ setzen und „ein Statement gegen die AfD“. Für beide gibt es nun nur eine Möglichkeit: „Neuwahlen!“ Eine junge Frau namens Nicole kam mit ihren beiden Kindern auf den Markt. Dass ein FDP-Mann Regierungschef in Thüringen wird „kann nicht die Stimme des Volkes sein“, findet sie. Eigentlich habe sie mit ihren Kindern Hausaufgaben machen wollen. Spontan habe sie sich aber für die Demonstration auf dem Markt entschieden. Jetzt sei politische Bildung für sie wichtiger.