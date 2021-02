Die Grundschule in Katzhütte soll nach dem Willen der CDU erhalten bleiben.

Saalfeld. Die CDU-Fraktion will erreichen, dass sämtliche Grundschulen bis 2028 erhalten bleiben. Die Schließungen im Landkreis seien "strategisch verfehlt".

CDU will alle Grundschulen in Saalfeld-Rudolstadt erhalten

Mit einem Beschlussantrag für die nächste Kreistagssitzung Anfang März will die CDU-Fraktion erreichen, dass sämtliche Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises mindestens bis 2028 erhalten bleiben. Der Schulnetzplan für den Zeitraum von 2022 bis 2028 solle so ausgestaltet werden, dass im Planzeitraum keine dieser Grundschulen geschlossen wird.