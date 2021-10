Chrisse in Saalfeld startet in die Herbstferien

Saalfeld. Ausflüge und Projekttage sind geplant. Kinder bemalten Steine für Hospizfeier

Das Christliche Jugendzentrum Chrisse hat für die am Montag startenden Herbstferien mehrere Freizeitangebote vorbereitet. In der ersten Woche sind Ausflüge und Projekttage geplant. So geht es mittwochs ins Kinderland Ilmenau, am Donnerstag ins Jenaer Erlebnisbad Galaxsea. Am Montag findet ein Waldtag am Spitzberg mit Picknick statt, donnerstags ein Besuch des Alpakahofs Oberwellenborn. „Dort werden wir viel über die Tiere erfahren und bei der Fütterung helfen“, sagt Chrisse-Mitarbeiterin Kathrin Zander. Diese Angebote sind bereits ausgebucht. Zwei freie Plätze gibt es noch in der zweiten Woche für das Gemeinschaftsprojekt von Chrisse, Orangerie und Jugend- und Stadtteilzentrum Gorndorf (JSZ): An zwei Tagen lernen die jungen Teilnehmer Interessantes zum Thema Kürbis und gesunder Ernährung, besuchen den Landhof Ziegenried bei Arnstadt, kochen und basteln gemeinsam im JSZ. Interessierte sollen sich im JSZ oder der Chrisse melden. Doch schon am Mittwoch war man in der Kelzstraße kreativ: Nach einer Idee von Betreuerin Ilka Radzieja-Egonu malten drei Mädchen rund 20 Flusssteine kunstvoll an. Sie sollen bei einer Gedenkfeier des Saalfelder Hospizes am 13. November den Angehörigen der dort Verstorbenen übergeben werden. Beim Anmalen erzählte die ehrenamtliche Hospizbegleiterin vom Alltag in einem Hospiz und ihrer Tätigkeit.

Telefon Chrisse: 03671/510483