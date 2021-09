Corona-Impfung kann in Rudolstadt aufgefrischt werden

Rudolstadt. Termine können jetzt gebucht werden. Es werden aber auch freie Impftage angeboten.

In der Impfstelle im alten Krankenhaus in Rudolstadt sind jetzt auch Auffrischungsimpfungen möglich.

Die Patienten können sich hierfür die Termine buchen oder zu den freien Impftagen erscheinen. Dabei muss die Frist von sechs Monaten eingehalten werden. „Wir werden außerdem die in der IST Rudolstadt Geimpften über 60 Jahren in den kommenden Tagen telefonisch kontaktieren, um mit Ihnen einen Termin zur Auffrischung zu vereinbaren“, so Impfstellen-Managerin Angelika Warkus.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Patienten, die sich in anderen Impfstellen in Thüringen impfen lassen haben, können trotzdem einen Termin in Rudolstadt zur Auffrischung buchen oder zum freien Impfen kommen.

Samstag, 18. September, 7.30 bis 13.30 Uhr: freies Impfen und Folgetermine

Sonntag, 19. September, 7.30 bis 13.30 Uhr: Familienimpfen mit Moderna

Montag geschlossen

Dienstag 21. September, 14 bis 18 Uhr: Termine und freies Impfen mit Biontech

Mittwoch, 22. September, 14 bis 16 Uhr: Termine und freies Impfen mit Biontech

Donnerstag, 23. September, 14.30 bis 17 Uhr: Termine und freies Impfen/Auffrischung mit Moderna

Freitag, 24. September, 14 bis 17 Uhr: Termine und freies Impfen/Auffrischung mit Moderna

Samstag, 25. September, 7.30 bis 13.30 Uhr: freies Impfen, alle Stoffe

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Saalfeld.