Corona-Inzidenz im Landkreis steigt über 300

Saalfeld/Rudolstadt. Gesundheitsamt meldet zu Wochenbeginn 162 Neuinfektionen.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Landkreis in den vergangenen Tagen sprunghaft gestiegen. Nach 61 positiven Tests am Montag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Dienstag weitere 101 Fälle an das Robert-Koch-Institut in Berlin. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, die noch vor fünf Tagen unter 200 lag, auf 309,0 gestiegen.

Mehr als verfünffacht hat sich in dieser Zeit die Hospitalisierungsinzidenz. Die Zahl der Krankenhauspatienten, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, erhöhte sich von drei vor dem Wochenende auf jetzt 16. Das geht aus Angaben des Thüringer Sozialministeriums hervor.

Sowohl die Sieben-Tage- als auch die Hospitalisierungsinzidenz hatten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt den gesamten Sommer unter dem Durchschnitt in Bund und Land gelegen. Jetzt nähert man sich diesen Werten wieder an. Bundesweit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt 334,9 Fälle pro 100.000 Einwohner, in Thüringen 279,6.

Seit dem 15. August wurden acht weitere Todesfälle im Landkreis gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 562 Personen im Landkreis in Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben, einer davon vorige Woche.