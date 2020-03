Corona-Schnelltests in Saalfeld: Gewissheit bis Mitternacht

Seit Dienstag gibt es auf dem Gelände der Thüringen-Klinik die Möglichkeit, sich bei begründetem Verdacht auf den Corona-Virus testen zu lassen. In einem am Wochenende vom Katastrophenschutz des Landkreises aufgebauten Zelt der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) testen der Saalfelder Arzt Thomas Rechtacek und sein Team wochentags an den Vormittagen Personen, die von ihren Hausärzten mit begründetem Verdacht geschickt wurden. Wichtig dabei: „Bitte nicht eigenmächtig vorbeikommen! Erste Anlaufstelle ist immer Hausarzt“, sagt der niedergelassene Mediziner mit internistischem Schwerpunkt.

Bisher nahmen sie die Tests in einem separaten Raum ihrer Praxis in der Sonneberger Straße vor. Die Leute seien aber „sehr vernünftig“.

Warteschlangen sind an diesem Montagvormittag nicht zu sehen. Von solchen Ansammlungen würde ohnehin Gefahr ausgehen, denn „wer keine Probleme hat und sich quasi einfach so testen lassen will, riskiert, sich erst recht anzustecken“. Das Ärzteehepaar und seine Helfer empfangen Patienten in weißer Vollschutzmontur und großer Atemmaske vorm Mund, anderthalb Meter Sicherheitsabstand muss einhalten werden. Das Zelt zu betreten, ist untersagt.

Wer zum Test geht, durchläuft drei Stationen. Der Erfassung der persönlichen Daten schließt sich eine kurze körperliche Untersuchung an, wobei Puls, Temperatur und Sauerstoffsättigung gemessen werden. Anschließend beurteilt Thomas Rechtacek die Schwere des Krankheitsbildes und entscheidet, ob überhaupt ein Abstrich erforderlich ist. Der erfolgt mittels Wattestäbchen im „tiefen Rachen“, was ein wenig unangenehm, aber nicht gefährlich und schnell vorüber sei. Die Ergebnisse gehen in ein Labor nach Greiz, welches das Ergebnis nach jetzigem Stand noch am selben Tag bis Mitternacht übermittelt – „bisher jedenfalls, man wird sehen müssen, wie sich die Auslastung entwickelt“.

KV appelliert an Vernunft der Bevölkerung

Ungefähr 30 Patienten kämen pro Tag vorbei, bisher seien es insgesamt rund 60 gewesen. Am Nachmittag und Abend übernimmt den Dienst dann bei Bedarf anderes medizinisches Fachpersonal, das ebenfalls den Abstrich nehmen kann. Thomas Rechtacek hatte sich letzte Woche bereiterklärt, das Saalfelder Zelt zu den Vormittagszeiten zu übernehmen, was KV-Pressesprecher Veit Malolepsy im Telefonat mit der Zeitung ausdrücklich würdigt.

Eine junge Frau, danach ein Herr im Rentenalter, ein junges Pärchen mit Migrationshintergrund erscheinen. Lang sind die Pausen zwischen den Patienten nicht, die Klientel ist vielfältig. Bei positivem Ergebnis geben die Corona-Tester Verhaltensmaßregeln für sich selbst und im Umgang mit anderen auf den Weg.

Veit Malolepsy appelliert an die Bevölkerung, sich im Verdachtsfalle unbedingt zunächst an den Hausarzt zu wenden oder telefonisch an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116 117. „Diese Nummer ist allerdings nicht für allgemeine Frage zum Corona-Virus zuständig, etwa Kinderbetreuung oder Verbraucherrechte!“, mahnt er.