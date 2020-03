Corona-Virus macht vor dem Gartentor nicht halt

Die Kleingärtner stehen in den Startlöchern. Doch in diesem Jahr ist einiges anders zum Saisonbeginn. Corona macht vor der Gartentür nicht halt. Was bedeutet die Kontaktsperre für das Vereinsleben? Wir haben darüber mit dem 1. Vorsitzenden des Kreisverbandes der Gartenfreunde, Reinert Buchbach, und seinem Stellvertreter Wilfried Gille gesprochen

Was ist unter den gegebenen Bedingungen beim Aufenthalt im Kleingarten zu beachten?

Reinert Buchbach: Im Kleingartenwesen gelten die selben Verhaltensregeln wie überall im Land. Man darf, man soll an die frische Luft gehen. So ist der Weg in den Garten nicht verboten, man muss sich nur an die jetzt geltenden Auflagen halten. Wir Kleingärtner sind froh, einen Rückzugsort noch zu haben. Also bitte Mindestabstand halten beim Plaudern übern Gartenzaun, maximal zu zweit unterwegs sein, Grillen nur gemeinsam mit den Personen aus dem eigenen Haushalt. Die bevorstehenden Gartenarbeiten können ohne Bedenken durchgeführt werden.

Welche Arbeiten liegen jetzt an?

Wilfried Gille: Viele Kleingärtner nutzen die gewonnene Zeit, um Dingen nachzugehen, die Jahr für Jahr verschoben wurden. In den Gärten und Lauben kann man mal Ordnung schaffen und sich vielleicht von dem einen oder anderen Stück trennen oder solche Arbeiten erledigen, die man bis jetzt vor sich hergeschoben hat. Kleingärtner nutzen die Zeit, um anstehende Baumaßnahmen durchzuführen. Auch die Planung der kleingärtnerischen Nutzung steht im Vordergrund. Noch sind die Baumärkte und Gartencenter geöffnet.

Viele Menschen haben jetzt mehr Freizeit und wollen aus der Wohnung raus. Darf man in der Laube übernachten?

Reinert Buchbach: Noch ist es zu kalt, um im Garten zu übernachten. Wohnen ist im Garten grundsätzlich nicht erlaubt, Übernachten schon. Ein vorübergehender kurzfristiger Aufenthalt ist möglich, dauerhaftes Wohnen nicht.

Welche Auswirkungen hat die jetzige Situation auf das Vereinsleben und die Vorstandsarbeit?

Wilfried Gille: Für die Vorstände der Vereine wird es nicht einfach, sie müssen verantwortungsvoll für die Mitglieder die richtigen Entscheidungen treffen. Momentan geht es zum Beispiel darum, ob Walpurgisfeuer abgebrannt werden dürfen oder ob Arbeitseinsätze stattfinden können. Auf Mitgliederversammlungen wird verzichtet, sie werden auf später verschoben.

Reinert Buchbach: Wir als Verband können den Vereinsvorsitzenden nur Empfehlungen geben, die Richtlinien des Landesvorstandes weiterleiten und den Vorständen beratend zur Seite stehen. Alle Veranstaltungen des Kreisverbandes wurden bis vorerst zum 30. April ausgesetzt, die Vorsitzenden sind darüber informiert, dass keine Versammlungen in den Vereinen durchgeführt werden dürfen.

Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft wagen.

Wilfried Gille: Wir Vorstandsmitglieder stehen eng im Informationsaustausch. Die Vereinsvorsitzenden haben sich in der Geschäftsstelle telefonisch oder auch persönlich über die Vorgehensweise erkundigt. Inzwischen ist die Geschäftsstelle geschlossen, Anfragen sind nur noch telefonisch möglich. Es ist wichtig, dass gerade in dieser Zeit so wenig wie möglich Informationen verloren gehen. Die Jahreshauptversammlung wurde auf einen unbestimmten Termin verlegt. Unsere Bildungsfahrt nach Bamberg Anfang Juni ist fraglich. Die diesjährige Gartenbegehung im Juni muss wahrscheinlich überdacht werden. Fakt ist: Alle Termine des Landesverbandes wurden vorläufig abgesagt, es gibt keine Besprechungen der Ostthüringer Vereine.

Reinert Buchbach: Wir als Kleingärtner können zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wir leben gesund, essen unser eigenes, ohne Chemie belastetes Obst und Gemüse, bewegen uns täglich bei der Gartenarbeit. Wir benötigen kein Fitnessstudio, unser Garten hält uns fit. Irgendwann werden wir wieder den ganz normalen Alltag genießen und uns an den schönen Dingen im Leben freuen. Wir werden uns anderen Themen wie Klima, Umwelt oder Artenvielfalt unserer Lebewesen widmen.