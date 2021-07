Coronahelden von Saalfeld ausgezeichnet

Saalfeld. Die Stadt Saalfeld hat Ehrennadeln für lokale Akteure der Pandemie verliehen. Die Ehrennadeln in Gold gingen an zwei Mediziner.

Wie zur Stadtratssitzung Ende Juni beschlossen, hat die Stadt Saalfeld jetzt 20 Bürger ausgezeichnet, die sich in den Hochzeiten der Pandemie besonders im Beruf oder Ehrenamt verdient gemacht hatten. Für sie gab es die Anfang letzten Jahres neu geschaffenen Ehrennadeln in Gold , Silber und Bronze.

Zur jüngsten Stadtratssitzung vor einer Woche übergab Bürgermeister Steffen Kania (CDU) im Meininger Hof die Nadeln und Gratulationen. Seine Verwaltung hatte rund 35 Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen sowie Stadtratsmitglieder angeschrieben und Vorschläge gebeten. Unter den Geehrten sind neben Privatpersonen Angestellte der Thüringen-Klinik, von Rettungsdiensten, Wohlfahrtsverbänden und der Kirche.

Goldene Nadel für zwei Mediziner

Die zwei Ehrennadeln in Gold gingen an Mediziner. Thomas Rechtacek habe die zentrale Abstrichstelle am Saalfelder Krankenhaus organisiert und als erster niedergelassener Hausarzt entsprechende Maßnahmen mit koordiniert. „Durch diesen Einsatz konnte [...] die dramatische Ausbreitung des Virus im Landkreis maßgeblich eingedämmt werden“, würdigte Kania in seiner Laudatio.

Sein Berufskollege Igor Alexander Harsch leitete seit Coronabeginn die Pandemiestation in Saalfeld. Er „leitete die Behandlung der Coronapatienten, hat Studien zur Coronasituation in den Thüringen-Kliniken publiziert und zusätzlich in diversen Medien die Notwendigkeit der Impfung und der Hygienemaßnahmen kommuniziert“, hieß es zur Begründung.