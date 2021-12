Cumbacher Seniorenheim mit 18 Corona-Toten in den Schlagzeilen

Rudolstadt. Nach Todesfällen mit Corona: Was der Angehörige einer Bewohnerin des Cumbacher Pflegeheims dazu sagt.

Den Tod von 18 Bewohnern der Seniorenresidenz in Cumbach im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bestätigte das Landratsamt in Saalfeld am vergangenen Donnerstag. Die meisten von ihnen waren ungeimpft.

„Die Nicht-Impfung ist in diesen Fällen eine bewusste Entscheidung der Bewohner beziehungsweise von deren Angehörigen und Betreuern und liegt nicht an den Terminengpässen“, hatte das Landratsamt informiert. Inzwischen hat diese Nachricht überregional für Schlagzeilen gesorgt. Mehrere Medien berichteten.

Auch die Politik schaltete sich ein. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich entsetzt ob er großen Zahl Ungeimpfter in der Einrichtung, die Stiftung Patientenschutz forderte Aufklärung.

Unterdessen leisten die Mitarbeiter vor Ort weiter tagein tagaus ihre Arbeit. Rocco Pfaffendorf erlebt es als Angehöriger mit. Seine Mutter lebt in dem Heim. Sie gehört zu dem Drittel der Bewohner, die im November positiv auf das Virus getestet wurden. Auch sie ist ungeimpft. Die Familie, so sagt er, habe das gemeinsam entschieden.

„Auf das Personal lasse ich nichts kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun ihr Bestes“, sagt er. Menschen wie seine Mutter, die als Palliativpatienten eingestuft sind, dürften auch Besuch bekommen. Wenngleich er spürt: „Es sind alle sehr angespannt.“