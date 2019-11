Damals in der DDR: Geht nicht, gibt’s nicht in Bad Blankenburg

Geht nicht, gibt’s nicht: Ein Werbespruch von heute, der eigentlich aus der DDR stammen müsste. Denn im Reich des Mangels liefen Tüftler und Bastler zur Höchstform auf. So gab es wenigstens eines im Überfluss: Erfindergeist. Mit der aktuellen Ausstellung „100 Jahre Heliogen, VEB RFT, VEB Antennenwerke“ im Bad Blankenburger Kunstkreis will Volker Taubert, ein Stück Industriegeschichte, die sich vor allem in der Stadt ereignete, in Erinnerung rufen.

„Ich war über 30 Jahre im Unternehmen und deren Nachfolgebetrieben beschäftigt. Da ärgert es einen, wenn die kuriosesten Behauptungen über die Firma und ihre Erzeugnisse im „Netz“ die Runde machen“, sagt er. All seine Recherchen hätten ihn veranlasst eine Betriebsgeschichte zu verfassen, die in den Rudolstädter Heimatheften nachzulesen ist. Zu einer Zeit in der immer noch die Lebensleistung der arbeitenden Bevölkerung in der DDR angezweifelt werde sei es ihm wichtig zu zeigen was Erfindergeist trotz der Abkoppelung vom international arbeitsteiligen Prozess durch den „Eisernen Vorhang“ hervorgebracht hat.

Zum Auftakt am Samstag kamen bereits 70 Besucher. Darunter waren auch die Enkel des Firmengründers von Heliogen Bernd Pawlik und Christine Hoock aus Hessen. Am 1. Dezember 1919 gründete der aus Schlesien stammende Geschäftsmann Hermann Pawlik gemeinsam mit seinem Schwiegervater Rudolf Roehler, einen Porzellanfabrikanten in Königsee, das Unternehmen. Die Geschäfte gehen gut und so verlegt man den Firmensitz 1921 in das leerstehende Gasthaus „Kühler Grund“ nach Bad Blankenburg. In den Jahren 1929 bis 1932 entstand dann das Hauptgebäude in der Bahnhofstraße, gegenüber vom Bahnhof. Bernd Pawlik – wie sein Vater Hans in der Antennenfirma WiSi in Niefern-Öschelpronn (Baden-Württemberg) beschäftigt – berichtete, dass sein Vater noch viele Jahre in der BRD die Heliogen-Patente finanzierte und es in den 50ern eine Hochantennen-Kollektion „Heliogen“ gab. Am Rande der Veranstaltung haben die Pawlik-Enkel mit Uta Caspary, Verwandtschaft aus Königsee kennengelernt, von der sie bisher gar nichts wussten. Franz Korsch, ehemaliger Betriebsdirektor des RFT-Fernsehgerätewerks Staßfurt, heute Chef des Radiomuseums, betonte wie bedeutsam die Antennenwerke waren.

Eine gute Antenne ist der beste Verstärker

Es gilt auch heute noch der Grundsatz „Eine gute Antenne ist der beste Verstärker, ein Garant für guten Empfang“. Für viele haben die Bilder an den Tafeln einen hohen Identifikationswert. Die jüngeren Besucher erhalten einmalige Einblicke in eine nicht mehr existente Arbeitswelt. Ein Gefühl zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung: Was für ein Aufwand es für ein kleines Land wie die DDR gewesen sein muss, abseits des Weltmarktes sein eigenes elektronisches Zeitalter aus dem Boden zu stampfen.

So wird vor Ort Geschichte erfahrbar. An eine der vielen Stilblüten der Mangelwirtschaft erinnert sich Taubert auch noch. Mitte der 70er Jahre kommt ein LPG-Vorsitzender mit einem halben Schwein und einer Liste Antennentechnik zum Absatz. Die heimische Gemeinschafts- Antennenanlage war fast fertig, einige Komponenten aber im Handel einfach nicht zu bekommen. Man versprach „kollegiale Hilfe“ und das halbe Schwein verblieb in der LPG. Gestern kam eine Abordnung vom Museumshof Chörau (Dessau) vorbei. Der hatte beim Insolvenzverkauf der Firma „BLANKOM“ den Museumsschrank erworben. Nun brachten sie einiges, wie Röhren-Mastverstärker aus den 60ern wieder in die Fröbelstadt zurück. Doch die wichtigste Frage bleibt für Volker Taubert vorerst unbeantwortet: „Was soll mit all den Sachen einmal werden, auch er wird nicht jünger?“ Wer zu einer Lösung beitragen kann, wo diese sicher verwahrt werden können, kann sich gern mit ihm in Verbindung setzen.