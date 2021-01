Das Impfen hat begonnen

Auch für die Mitarbeiter in den DRK-Pflegeinrichtungen in Rudolstadt und Saalfeld (Foto) gab es bereits einen Impftermin.

In den DRK-Pflegeheimen in Saalfeld und Rudolstadt ist die Bereitschaft bei Bewohnern hoch, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Rudolstadt. Im DRK-Seniorenheim in Rudolstadt und im DRK-Altenpflege- und Betreuungszentrum „Tiefer Weg“ in Saalfeld haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Die ersten Termine waren bereits Ende vergangener Woche.

Von 72 Bewohnern in Rudolstadt wurden 60 geimpft, in Saalfeld waren es 62 von 67. „Die Impfbereitschaft bei den Heimbewohnern ist erfreulicher Weise recht hoch“, sagt Doreen Sommer, Bereichsleiterin Pflege des DRK-Kreisverbandes. Von den Mitarbeitern hat bisher etwa die Hälfte das Impfangebot wahrgenommen. „Hier spürt man teilweise die Verunsicherung durch die Medien. Einige wollen erst abwarten. Inzwischen aber wächst die Zahl der Mitarbeiter, die sich nun doch noch gern impfen lassen würden“, so die Leiterin des Hauses in Rudolstadt. Es wurde ihrer Meinung nach vorab versäumt, das Pflegepersonal umfassend aufzuklären.

Allen geimpften Heimbewohnern und Mitarbeitern gehe es nach der Impfung gut, heißt es. Es seien keinerlei Nebenwirkungen bekannt, außer einem kleinen Muskelkater im Impfarm.

Die DRK-Heime waren die ersten im Landkreis, in denen Impfungen stattgefunden haben. „Wir haben bisher keine Coronafälle im Haus“, so Doreen Sommer. „Wir haben klare Besucherregelungen: Eine Person pro Bewohner. Alle Besucher werden vorher getestet. Und wir haben seit Oktober die Pflicht für Personal und Besucher, in den Einrichtungen FFP2 Masken zu tragen. Ich denke, damit konnten wir einiges abhalten“, führt sie aus.

Durchgeführt und begleitet wurden die Termine in beiden Häusern von einem mobilen Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung unter Leitung eines Jenaer Arztes. „Wir haben uns regulär über das Impfportal angemeldet und zeitnah den Rückruf mit der Terminvergabe erhalten“, ergänzt Doreen Sommer. Vor Ort wurde das fachgerechte Aufziehen der Impfdosen demonstriert und überwacht. „Das fand ich sehr beruhigend“, schildert sie. Auch der Termin für die zweite Impfung steht. Er findet exakt nach 21 Tagen statt.