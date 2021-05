Debatte über Saalfelds Bahnhofs-Areal

Saalfeld. Stadtrat, Rathaus und Werbering diskutierten im „Meininger Hof“ über eine Kompromiss-Variante.

Mitglieder des Saalfelder Stadtrates und Vertreter des Werberings haben sich am Mittwochabend mit der Rathaus-Spitze im „Meininger Hof“ zu einer nicht-öffentlichen Beratung getroffen. Thema war die Zukunft der Bahnhofs-Brache und einem mit dem Investor Josef Saller vereinbarten Kompromiss-Vorschlag.

Wie die Baudezernentin eingangs erläuterte, befinde sich die Stadt Saalfeld mit dem Investor in einem Rechtsstreit vor dem Oberverwaltungsgericht. Gewinnt Saller, darf er am Bahnhof drei Märkte zu je 800 Quadratmeter Grundfläche bauen. „Das wäre städtebaulich die schlechteste Variante“, so die Baudezernentin, „wir hätten dann keinen Einfluss mehr darauf“.

Der vereinbare Kompromiss zwischen Stadt und Saller sieht einen Lebensmittel-Vollsortimenter und einen Biomarkt auf insgesamt 3000 Quadratmeter vor, zudem ein Restaurant der Systemgastronomie und einen Spielplatz. „Weniger geht mit Saller nicht“, mahnte die Vize-Bürgermeisterin.

Kania: „Bürger wollen, dass etwas passiert“

Die im Werbering organisierten Innenstadt-Händler formulierten indes ihre Ablehnungsgründe für jeglichen Handel am Saalfelder Bahnhof. „Diese Superfläche hat mehr Potenzial“, erklärte Oliver Brömel vom Werbering. Es sei „ein Armutszeugnis“, wenn der Stadt dafür „nichts anderes einfällt als Handel“, so Stadtrat und Geschäftsinhaber Jürgen Bohr (FDP). Achim Jaeckel, für die Awo zuständig für den Cup-Markt, sagte, es fehle für weiteren Lebensmittel-Handel schlicht der Bedarf. Sein Vorschlag: „Die Sache ausstehen und Saller zeigen, dass wir Zeit haben.“

Bürgermeister Steffen Kania (CDU) erinnerte daran, dass „die Mehrheit der Bevölkerung will, dass da etwas passiert“. Der Stadt verkaufen wolle Saller seine Flächen am Bahnhof nicht.

Immerhin stellte Kania fest, sei die Debatte nicht so „unterirdisch“ verlaufen wie in früheren Zeiten: „Alle sehen die Probleme.“ Die endgültige Entscheidung über die Kompromissvariante trifft der Stadtrat.