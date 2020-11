Debatte um Verkehrssicherheit nach Unfall-Tod in Saalfeld

Ein tödlicher Verkehrsunfall in Saalfeld hat zu einer Diskussion über die Gefährlichkeit der Unfallstelle geführt. In der Vorwoche, am Donnerstag, dem 19. November, war auf der Bundesstraße B 281 in Höhe der Einmündung der Pfortenstraße eine 84-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren worden und noch am Unfallort verstorben.

Tödliche Verletzungen durch Frontalzusammenstoß

In der Polizeimeldung hieß es, die 84-Jährige wollte gegen 11.25 Uhr die Fahrbahn fußläufig überqueren. Hierbei sei sie von einem heranfahrenden Fahrzeug frontal erfasst wurde und habe durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen erlitten. Das Fahrzeug des 70-jährigen Fahrzeugführers sei hoheitlich sichergestellt worden. Zu den genauen Umständen und Hintergründen des Geschehens habe der Verkehrsunfallermittler des Inspektionsdienstes Saalfeld die Ermittlungen aufgenommen. Eine am Donnerstag an die Polizeiinspektion Saalfeld (LPI) gerichtete Presseanfrage wurde bis Freitag nicht beantworten. Am frühen Freitagnachmittag hieß es seitens der LPI: „Die Pressestelle ist momentan nicht besetzt.“

Der Saalfelder Jörg Lailach betrat am Unfalltag gegen Mittag die Szenerie am Unfallort. Er sah das abgedeckte Unfallopfer und auch den Unfallwagen, einen Dacia Duster, erinnert er sich. Noch immer zeugen Markierungen auf der Fahrbahn der Bundesstraße von der Arbeit der Polizei. Etwa eineinhalb Stunden sei die Fahrbahn für die Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt worden, hieß es im Polizeibericht.

Die Hecke verdeckt den vorausschauenden Blick nach vorn

Jörg Lailach ging der Anblick des einer mit Plane zugedeckten Unfallopfers „sehr nahe“. Er begann, sich seine Gedanken über die Unfallstelle zu machen. Aus Richtung Meininger Hof kommend, fahren die Autofahrer durch eine schwer einsichtige Kurve, die im Grunde eine Kreuzung darstellt. Die Pfortenstraße mündet hier auf die B 281, auch ist hier die Ausfahrt vom Parkplatz der Medizinischen Fachschule. Und auch das macht es an der Stelle nicht leichter: Gleich gegenüber befindet sich ein Kindergarten. „Dort ist immer viel Betrieb“, sagt Lailach.

Dort den Überblick zu behalten sei nicht einfach. Doch Lailach hat eine Idee: Direkt an der Kurve, auf der rechten Seite, unmittelbar an der Einfahrt zur Fachschule, steht eine Hecke. Sie verdeckt jeden Durchblick auf den hinteren Teil der Kurve. Dazu der Saalfelder: „Mein sehr kurzfristig umsetzbarer Vorschlag wäre, die Hecke an der Parkplatzausfahrt der Medizinischen Fachschule auf 50 Zentimeter Höhe zu reduzieren.“ Dann hätte der PKW-Fahrer wahrscheinlich bereits vor dem leichten Rechtsknick der Straße die Person auf der Fahrbahn erkennen können, glaubt Lailach. Die Hecke verdecke den vorausschauenden Blick nach vorn.

Ein kurzer Schnitt mit Heckenschere, ein großer Schritt für die Verkehrssicherheit

Am Freitag vor Ort bestätigten sich die Überlegungen Lailachs als plausibel. Ein kurzer Schnitt mit Heckenschere könnte einen großen Schritt für die Verkehrssicherheit bedeuten. Doch wem gehört die Hecke? Die Medizinische Fachschule winkt ab, „da für das Gelände unser Schulträger, das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, zuständig ist“. Das Landratsamt vermeldet und weist nach, „dass die Hecke nicht auf dem Grundstück des Landkreises steht“. Die Redaktion recherchiert weiter.

Immerhin: Die Stadt Saalfeld will den Unfall prüfen. Auf Anfrage teilt sie mit: „Bei der genannten Stelle im Bereich der Pfortenstraße hat es sich bisher um keinen Unfallschwerpunkt gehandelt.“ Es werde in der kommenden Woche zur nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Verkehr - unter anderem bestehend aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, der Polizei, der Kombus GmbH und der Stadt Saalfeld - eine Auswertung geben, „ob hier eine Gefahrenstelle besteht, oder der Unfall auf Fehlverhalten zurückzuführen ist“. In diesem Zusammenhang werde auch ermittelt, „inwieweit an besagter Stelle Handlungsbedarf besteht und welche Maßnahmen ergriffen werden können“.