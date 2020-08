Creunitz. Wir sind auf ein Getränk in der Arnsbachtalmühle von Sven Liebmann in Creunitz bei Gräfenthal. Spezialitäten sind Fisch und Südtiroler Speisen.

Der Fisch von hier, Schinken und Käse aus Südtirol

Man darf Sven Liebmann bescheinigen, etwas Neues ausprobiert zu haben: In seiner Gaststätte Arnsbachtalmühle zwischen Gräfenthal und Creunitz kommen Fischgerichte und Südtiroler Spezialitäten auf die Tische. Während erstere in Form von Saiblingen, Karpfen und Forellen aus den zwei Naturteichen direkt am Haus stammen, bezieht er Südtiroler Käse, Schinken und Schnäpse direkt von Erzeugern vor Ort.