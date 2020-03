Der Landreporter in Gösseldorf: Wo sie guter Hoffnung sind

Der Spielplatz von Gösselsdorf ist wegen des Coronavirus’ gesperrt. So steht es auf einem grellrot umrandeten Schild „gezeichnet Dr. Steffen Kania, Bürgermeister Stadt Saalfeld/Saale“. Doch Monika und Sascha Krebs sind guter Hoffnung. Das junge Paar steht gemeinsam mit Stefan Modes am Grundstückszaun und ist bereit für einen Plausch mit dem Landreporter. Die beiden augenscheinlich Verliebten haben Ende Februar geheiratet, am 2. April soll ihr Kind zur Welt kommen. Sie wissen schon, es wird ein Mädchen. Ganz sicher wird es eines Tages auf dem Spielplatz gegenüber ihrem Haus spielen, Corona kann ja nicht ewig das Sagen haben.

Das Paar schaut zuversichtlich in die Kamera. Ja, das ruhige Gösselsdorf sei der Ort, wo sie beide leben wollen. Monika Krebs hat in Erfurt studiert und sagt gerade heraus: „Nun bin ich froh, wieder in einem Dorf zu sein.“ Gösselsdorf soll sogar das älteste Dorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sein, glauben sie, verweisen aber vorsichtshalber auf den Ortschronisten, der ganz hinten im Dorf wohnt, einfach geradeaus durch.

„Jeder Zweite im Dorf hat einen Traktor“

Doch bevor der Landreporter den Ortschronisten sucht, ließe sich noch ein wenig plaudern. Zum Beispiel über Traktoren; Gösselsdorf ist bekannt wegen seiner alljährlichen Traktorenparade. „Jeder Zweite im Dorf hat einen“, sagt Sascha Krebs. Wobei er seinen Traktor gegen ein Quad getauscht hat, ein Vierradvehikel mit 40 PS, mit dem er auch Pflügen oder Stämme aus dem Wald ziehen könne, sagt er.

Fassadenkunst in Gösselsdorf. Foto: Foto: Guido Berg

Stefan Modes, auch er ein Gösselsdorfer, weiß noch zu berichten, dass jedes Haus im Ort einen Namen hat. Meist ist es benannt nach den ersten Bewohnern. Das Haus von Monika und Sascha Krebs heißt „Borgens“. Und da es das erste Haus in Gösseldorf ist, seien die „Borgens“ auch die ersten Gösselsdorfer gewesen.

Fast am Ende des Dorfes sieht ein freundlicher Mann aus dem Fenster. Ob er helfen könne? Er sei Helmut Liebmann. Bingo! Der Dorfchronist. Freundlich bittet er in seine Wohnung, ein ausgebauter ehemaliger Kuhstall. Und weil das so ist, sammelt Liebmann Kühe, kleine und mittelgroße Kuh-Figuren aus Keramik, ein ganzes Regal ist voll davon. Gemeinsam mit drei Brüdern lebt Liebmann in dem Haus, für ihn war der Kuhstall frei, er hat das Beste daraus gemacht.

Zusammen mit seinem Bruder Lothar hat Liebmann ein Buch über Gösselsdorf geschrieben. „Die Gründer Gösselsdorfs und ihre Nachfahren“, so lautet der Titel. Zur Zeit ist es vergriffen, erzählt er. Erst tags zuvor hat er die letzten beiden Exemplare als Pflichtexemplare an die Nationalbibliothek nach Leipzig geschickt. Aber er hat vor, eine weitere Auflage drucken zu lassen.

„Schade, mit 1183 wären wir das älteste Dorf“

Wir kommen zur Frage der Fragen. Ist Gösselsdorf nun das älteste Dorf im Landkreis? Liebmann erzählt, dass sie 2013 gefeiert haben. Der Anlass: 830 Jahre Gösselsdorf. Allerdings war die Urkunde von anno 1183, die dem zugrunde lag, nicht für das heute zu Saalfeld gehörende Gösselsdorf ausgestellt worden, „sondern für eine Wüstung in Hessen“. Liebmann wirkt ein wenig unglücklich: „Schade, mit 1183 wären wir das älteste Dorf.“

In der Ausstellung „830 Jahre Gösselsdorf" mit Helmut Liebmann. Foto: Foto: Guido Berg

Allerdings gäbe es trotzdem bald Grund zum Feiern. Eine weitere Urkunde bezeugt ganz sicher, dass Gösselsdorf immerhin anno 1275 schon existierte. Daher könnte der Ort 2025 eine 750-Jahr-Feier veranstalten. Und dieses Mal würde es auch stimmen, ist es doch „von Wissenschaftlern belegt“.

Soweit das alte Gösselsdorf, aber wie sieht es heute aus? „Der Zusammenhalt hat etwas gelitten“, meint Liebmann. Das habe ein wenig mit der Debatte vor Jahren zu tun, als es darum ging, wohin Gösselsdorf gehören soll. Einige waren für Gräfenthal. Liebmann nicht. Heute seien viele froh, dass der Ort zu Saalfeld gehört.

Immerhin hat die Stadtverwaltung schon zwei neue Linden im Ort pflanzen, bemerkt Liebmann. Zudem brachte die Eingemeindung zur Kreisstadt auch einen Superlativ mit sich: Gösselsdorf liegt am südlichsten Ende von Saalfeld. Südlicher geht’s nicht in Saalfeld.

Wir gehen in die von den Brüdern Liebmann erstellte Ausstellung anlässlich von „830 Jahre Gösselsdorf“. Zahlreiche Tafeln und auch Ausstellungsstücke fallen ins Auge, vor allem die alten gelben Ortseingangsschilder, die bezeugen, dass Gösselsdorf einmal zum Kreis Neuhaus gehörte. Und zum Bezirk Suhl. „Saalfeld war Ausland für uns“, scherzt Liebmann. So ändern sich die Zeiten.