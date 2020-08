Oliver Trelenberg war mit seinem Projekt „Oli radelt!“ am Mittwoch in Saalfeld Gast des Bürgermeisters Steffen Kania (CDU).

Saalfeld. Oliver Trelenberg fährt 5000 Kilometer für einen guten Zweck auf dem Rad durch Deutschland. Radeln, sagt er, „hält mich in der Spur des Lebens“.

Der radelnde Oli macht Station in Saalfeld

Oliver Trelenberg hatte es nicht leicht im Leben. Er war Alkoholiker, „weil es zu Haus nicht so schön war“. Er hat seelische Probleme. 2013 muss er sich einer Krebsoperation am Kehlkopf unterziehen. 2014 trifft der heute 54-Jährige eine Entscheidung: „Du musst versuchen, selbst auf die Beine zu kommen. Es hat niemand Zeit, dich an die Hand zu nehmen.“