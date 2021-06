Der Rudolstädter Sommer lockt mit viel Kultur

Rudolstadt. Ein druckfrisches Programmheft vereint die in Rudolstadt geplanten Veranstaltungen der Monate Juni und Juli.

Rudolstadt erwacht aus dem Dornröschenschlaf. Gesunkene Inzidenzzahlen und eine hohe Impfquote machen es möglich: „Endlich können wir uns wieder mit Freunden und Verwandten treffen, nicht nur, um Kaffee zu trinken oder Pizza zu essen, sondern auch um Kino, Literatur, Theater, Konzerte – klassische oder moderne – zu erleben“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Der Rudolstädter Sommer verspreche genau das: Ein Programm, das jedes Verlangen nach Kultur stillt. Vorerst nur unter freiem Himmel und bei hoffentlich gutem Wetter, aber dafür an den schönsten Plätzen der Stadt, an den Bauernhäusern, im Garten des Schillerhauses und auf der Heidecksburg.

Gerade erschienen ist ein erstes ausführliches Programmheft für die Monate Juni und Juli, welches ab sofort überall ausliegt. Ein zweites Heft für August und September erscheint in Kürze. Natürlich finden sich alle Veranstaltungen auch auf www.kultur.rudolstadt.de oder in der App „Rudolstadt Event“. Karten bekommt man online auf www.ticketshop-thueringen.de und persönlich in der Tourist-Information am Rudolstädter Marktplatz.

Die Veranstaltungen werden organisiert durch die Stadt Rudolstadt, das Theater Rudolstadt, den Theater-Spiel-Laden, den Löwensaal, das Rudolstadt-Festival und die Saalgärten.