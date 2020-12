Deutlich mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Auf dem selben Niveau wie im Oktober, aber deutlich höher als vor einem Jahr – so stellt sich die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im November 2020 dar.

Laut dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht der Agentur für Arbeit in Jena waren im Kreis Saalfeld-Rudolstadt 3021 Frauen und Männer im abgelaufenen Monat arbeitslos, sieben weniger als im Oktober. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 456 Personen (17,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent, im Vor-jahr betrug sie 4,7 Prozent.

Das Jobcenter betreut aktuell 3040 Bedarfsgemeinschaften, 127 weniger als vor einem Jahr. Auch die Zahl der Arbeitslosengeld-II-Bezieher sank im Jahresvergleich um 177 Personen auf aktuell 3656.

Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden 152 Stellen neu zur Besetzung unterbreitet. Aktuell finden sich damit für den Landkreis 731 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Im November zeigten 91 Unternehmen Kurzarbeit für 893 Personen an. Wie viele davon die Leistung in Anspruch nehmen, wird sich zeigen. Im Mai hatten 789 Betriebe mit 6510 Beschäftigten Kurzarbeit in Anspruch genommen. Im März waren es 499 Betriebe für 3768 Mitarbeiter und im April 884 Betriebe für 8020 Beschäftigte.