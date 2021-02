Die Mitarbeiter des Diakonievereins ziehen innerhalb von Bad Blankenburg um. Das neue Domizil wird in der Hofgeismarer Straße 2a sein.

Deutschlandweit gab es in den Wintermonaten Obdachlose, die auf der Straße erfroren sind. In Bad Blankenburg erfahren die Menschen ohne festen Wohnsitz Unterstützung und kamen so auch gut durch den Winter.