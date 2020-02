Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die, die unser Wochenende gestalten

Am Valentinstag waren es abends gleich mehrere Veranstaltungen, die Verliebte anlockten und ihnen einen romantischen Abend bescherten. „So ist das eben in unserem Job“, sagte mir eine Frau, die dafür sorgte, dass eben jene Menschen diesen Abend so verbringen können. Sie nahm es gelassen und lächelte, schließlich könne sie auch andere Abende mit ihrem Liebsten verbringen. Ich lächle zurück und freue mich, dass Menschen selbst im Job ohne zu knurren so selbstlos sein können.

Das war aber nur der Auftakt zum Wochenende. Zahlreiche Vereine richteten Faschingsveranstaltungen aus. Neben Proben, dem Kulissenbau und der Kostümauswahl stehen sie an den Abenden auf der Bühne, um anderer Menschen zu unterhalten.

„Ohne Ehrenamtliche würde das gar nicht gehen“, sagt mir ein Mann bei einer Faschingsfeier für Kinder. Sie wuseln im Hintergrund, wirken gestresst hinter den Kulissen. Doch wenn die Kinder kommen, setzen sie ein Lächeln auf, sind freundlich und liebevoll. Das ganze Wochenende über.

Bei einem Blick in den Terminkalender wird deutlich, dass gut 60 bis 70 Prozent der Veranstaltungen allein von Ehrenamtlichen abgedeckt werden. Sie sind es, die das Leben im Landkreis gestalten, Menschen zum Lachen bringen, zum Nachdenken anregen und vom Sofa herunterjagen. Oder die uns, wie die ehrenamtlichen Kameraden der Feuerwehr, schlichtweg beschützen. Danke für die schönen Stunden in euren Kreisen!