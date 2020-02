Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die fünfte Jahreszeit zwischen Kinderfreuden und Lokalpolitik

Im Leutenberger Saal wechseln sich am Samstag Faschingsprogramm und Tanz stetig ab. Unter dem Motto „Die Zeit verging so närrisch schnell, 50 Jahre FCL“ feiert der Verein mit Freunden und Gästen anderer Karnevalsclubs. So meldeten sich auch Narren aus Königsee sowie aus Saalfeld. Der Saalfelder Vereinschef Peter Rietzke hat eine Flasche Sekt bei sich. Er erzählt, dass der

Gisela und Friedhelm bestimmen das TV-Programm. Foto: Dominique Lattich

Leutenberger Club in der vergangenen Woche zu Gast im sehr gut gefüllten Meininger Hof war, als die Saalfelder Narren das Zepter in der Hand hatten, und witzelt: „Ihr habt bei uns ziemlich feucht-fröhlich gefeiert. Um euch Anerkennung für diese Leistung zu zeigen, haben wir etwas mitgebracht.“

Nach den Grüßen der Freunde folgen einige Sketche der vergangenen 50 Jahre, ein „Best Of“ sozusagen, angeführt von dem zänkischen, alten Ehepaar Friedhelm und Gisela. Sie sitzen auf ihrem Sofa, schimpfen ein bisschen miteinander und zappen sich quer durch die Fernsehsender, in denen die 50 Jahre wiederholt werden. Dennoch lassen die Narren es sich nicht nehmen auch die Gegenwart aus Sicht des Vereins auf die Schippe zu nehmen. Auf der Suche nach einem neuen Domizil ohne Löcher im Boden, holen die Vereinsmitglieder zur freitäglichen Vereinssitzung den Bürgermeister (nicht den echten) zu sich und versuchen mit ihm zu verhandeln. Am Seniorenheim ist zu viel Verkehr, der Festplatz ist das ganze Jahr ausgebucht, für die eine Scheune gibt es bereits eine Warteliste, eine weitere „schon vergeben an die Sambagruppe“, „,Katjas’ Abriss ist fast beschlossen, da kommt eine Skihalle hin für den Tourismus“. Und die alte Feuerwehr? „…Mit der ist auch irgendetwas“. Demonstrierend mit Schülern verlassen sie die Sitzung, die Parole grölend: „Wir Die Vereinsmitglieder warten auf den Bürgermeister, um mit ihm über ein neues Domizil zu sprechen. Foto: Dominique Lattich brauchen dringend einen Raum, sonst ist er aus, der Faschingstraum!“ Zugaben werden für jeden Tanz der „Minimäuse“ und „Konfetti-Dancer“ gewünscht und die jungen Tänzerinnen kommen dem Wunsch nur zu gerne nach, bevor sie von Funkenmariechen Julia und einem Ausmarsch hinaus begleitet werden. Nur wenige Minuten bleiben zum Umziehen. So feierten die Leutenberger bis nach Mitternacht die fünfte Jahreszeit. Kinderfasching vom Feuerwehrverein in Rottenbach Nein, dieser Tage führt kein Weg am Fasching vorbei, die Narren haben die Region mit ihren farbenfrohen Kostümen und ihrem „Tohuwabohu“ fest im Griff. Großen Spaß hatten die toll kostümierten Kleinen beim kunterbunten Kinderfasching vom Feuerwehrverein in Rottenbach wobei sich auch die Erwachsenen amüsierten. Abwechslungsreich und spannend war der Nachmittag im Zeichen der Narretei. Ein kunterbunter Maskenball von Kindern und vor allem für die Kinder hatte mit fröhlichem Getöse im Saal Einzug gehalten. Schließlich hieß es Vorhang auf für spannende Kinderdarbietungen für welche die Karnevalisten aus Teichrödanien die Narrenkappe aufhatten. Es wurde nach Herzenslust getobt, getanzt und gespielt, bis der Der Clown und seine Helferin „die Trillerpfeife“ haben alles im Griff beim Kinderfasching in Rottenbach. Foto: Roberto Burian Boden bebte. Knalliger Höhepunkt der Faschingsparty: eine Weltreise mit einem Clown und seiner Gefährtin der „Trillerpfeife“, alias Vater und Tochter Turtenwald. Am Abend ging es dann für die kostümierten Erziehungsberechtigten bei der „Rottenbacher Fassenacht“ zur Sache. Die Karnevalisten präsentierten ein Programm das sich im närrischen Glanz sehen und hören lassen konnte. Bereichert wurde das durch vielfältige Showeinlagen, ob Funkengarde und Mariechen, Dancing Puppets, Fliegerpiloten, Sharks, Thekenproleten, Schaumweindivas oder Männerballett– sie alle wussten zu gefallen. „Dass solche Vereinsarbeit nicht von wenigen Personen gemeistert werden kann, versteht sich von selbst“, so Karnevalschef Daniel Wranik. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen ist Nachwuchs bei den Karnevalisten nicht das Problem. Jung und Alt, 6- und 60-jährige bringen sich ehrenamtlich ein, um im Karneval für Freude, Geselligkeit und Unterhaltung zu sorgen. Von den 360 Einwohnern Teichrödas sind immerhin 130 im Karnevalsverein. Als dann irgendwann das letzte Pulver verschossen und die Polonaise zu Ende war, ging mit lauter glücklichen Fasching-Fans auch der fein gelungene Tag zu Ende. Und wer noch nicht genug hat, am kommenden Wochenende heißt es unter dem Motto: „Nicht Karneval am Zuckerhut, beim TKV feiert es sich richtig gut!“ wieder „Teichrödanien Ahoi“.