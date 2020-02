Die Industrie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schwächelt

Man kann es drehen und wenden, wie man will – die Zahlen sind eindeutig: Die Industrie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verliert gegenüber anderen Thüringer Regionen stetig an Boden. Um mehr als als 107 Millionen Euro ging der Umsatz der größeren Industriebetriebe im vorigen Jahr zurück. Auch die Zahl der Arbeitsplätze und Investitionen ist rückläufig. Woran liegt das?

Blicken wir zunächst auf die Fakten: Laut dem Thüringer Landesamt für Statistik, das die Zahlen erst vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, steigen 2019 im Freistaat sowohl der Industrieumsatz als auch die Zahl der Beschäftigten in Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes um 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozent an. Das Wachstum ist bescheiden aber spürbar. Allerdings nicht in allen Regionen. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ging der Umsatz im Jahresvergleich zu 2018 um 5,5 Prozent zurück, die Zahl der Beschäftigten um 1,4 Prozent. Noch höhere Umsatzrückgänge gab es nur in Erfurt, Gera und dem Landkreis Greiz.

Andere Regionen holen auf oder ziehen vorbei

Vorbei scheint die Zeit, da der Südosten Thüringens zu den fünf industriellen Kernen im Freistaat gehörte. Während sich die Wirtschaft entlang der Autobahnen prächtig entwickelt und beispielsweise der benachbarte Ilmkreis inzwischen weit enteilt ist, dümpelt die Industrie in Saalfeld-Rudolstadt eher vor sich hin. Selbst das räumlich arg beschränkte Jena zog 2019 vorbei, der Saale-Orla-Kreis hat gleichgezogen, auch andere Regionen holen auf. Rechnet man das Stahlwerk Thüringen in Unterwellenborn heraus, das für rund ein Viertel aller Industrieumsätze im Landkreis sorgt, sieht es noch düsterer aus.

Wenig Zuversicht bei Konjunkturumfrage der IHK

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen hat festgestellt, dass die Wirtschaft im Landkreis Saalefeld-Rudolstadt einen Gang zurückschaltet. Zwar falle die Bewertung der wirtschaftlichen Situation bei der Konjunkturumfrage der IHK Ostthüringen zum Jahreswechsel nach wie vor günstig aus: Die Hälfte der Unternehmen kommt zu einem positiven Ergebnis, weitere 34 Prozent sind zufrieden. Doch die Erwartungen bleiben verhalten.

„Lediglich 15 Prozent der Umfrageteilnehmer äußern sich zuversichtlich“, heißt es nach der Auswertung der Konjunkturumfrage. Entsprechend konservativ gestalten sich die Personalpläne: 73 Prozent der befragten Firmenchefs werden ihre Mitarbeiter halten. Neueinstellungen sind bei 14 Prozent der Unternehmen im Landkreis ein Thema. Auch die Investitionsabsichten fallen vergleichsweise zurückhaltend aus. Nur sieben Prozent der Umfrageteilnehmer wollen ihre Ausgaben erhöhen, während der Großteil (58 Prozent) mit einem gleichgroßen Investitionsbudget in das Jahr gestartet ist.

Wirtschaftsförderer hat keine schlüssige Erklärung

Eine schlüssige Erklärung für diese Entwicklung kann Matthias Fritsche, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderagentur Region Saalfeld-Rudolstadt, nicht liefern. „Einige wenige fahren nicht die Umsätze wie in den vergangenen Jahren“, vermutet er. Es gab die bekannten schlechten Nachrichten aus einigen Unternehmen in Königsee, bei Novartis in Rudolstadt stehe die Zulassung eines wichtigen Medikamentes aus, aber „dass irgendwo die große Krise ausgebrochen ist, ist uns nicht bekannt“, so der Chef der Wirtschaftsförderung.

Fritsche mag nicht daran glauben, dass sich der rückläufige Trend aus 2019 bestätigt. „Es gibt, vor allem im Städtedreieck, nach wie vor den Drang, zu investieren“, sagt der Saalfelder. Die Pläne der Samag für eine neue Produktionsstätte im Gewerbegebiet an der Alten Kaserne seien nur eine von mehreren größeren Investitionen. Smart Polymer habe entsprechende Vorhaben bereits öffentlich gemacht, andere suchen händeringend nach Erweiterungsmöglichkeiten. Vor allem in der Kreisstadt seien Gewerbeflächen inzwischen extrem knapp. Auch Convertflex spiele dabei eine Rolle.

Neuer Verein setzt auf stärkere Vernetzung

Auf eine stärkere Vernetzung der Unternehmen und besseren Informationsaustausch hofft Matthias Fritsche mit einem neuen Verein, der sich gerade erst am 29. Januar gegründet hat. Der Saale-Wirtschaft e.V. soll als Unternehmernetzwerk zukünftig mit Projekten die wirtschaftliche Entwicklung der Saaleregion vorantreiben. 33 Gründungsmitglieder gibt es, vom Stahlwerk Thüringen über kleine Dienstleister bis zum Bildungszentrum Saalfeld. Gut eine Dutzend weitere Unternehmen haben ihr Interesse an der Mitarbeit angemeldet. Vereinsvorsitzender ist Reimund Meffert von der Batix Software GmbH in Saalfeld, zum Vorstand gehören außerdem Daniel Prauka, André Nikolaus, Anne Graber und Alexander Winkler.



Die TOP 10 bei den Industrieumsätzen in Thüringen

Ilmkreis: 3,34 Milliarden Euro, 9788 Beschäftigte

Wartburgkreis: 2,71 Milliarden Euro, 12.516 Beschäftigte

Landkreis Gotha: 2,68 Milliarden Euro, 12.491 Beschäftigte

Landkreis Schmalkalden-Meiningen: 2,13 Milliarden Euro, 10,587 Beschäftigte

Stadt Jena: 2,08 Milliarden Euro, 7597 Beschäftigte

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: 1,85 Milliarden Euro, 7749 Beschäftigte

Saale-Orla-Kreis: 1,85 Milliarden Euro, 9302 Beschäftigte

Stadt Eisenach: 1,75 Milliarden Euro, 5608 Beschäftigte

Eichsfeldkreis: 1,62 Milliarden Euro, 8137 Beschäftigte

Landkreis Sömmerda: 1,38 Millionen Euro, 6886 Beschäftigte