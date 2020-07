Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Königseer Rathaus-Turmuhren sind wieder komplett

Das Rathaus von Königsee zeigt wieder die aktuelle Uhrzeit in alle vier Himmelsrichtungen an. Vorangegangen war 43 Tage Pause, in denen das nach Westen ausgerichtete Zifferblatt nicht das anzeigte, was die durchwegs korrekten Glockenschläge signalisierten.

„Die Uhr im Rathausturm Richtung Westen ging nicht mehr. Das Zeigerrohr innerhalb hatte sich im Laufe der Zeit abgeschert", erklärt Anne Baum, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Am 27. Mai wurden dann die Zeiger von der Fachfirma Turmuhren & Glocken Willing aus Gräfenhain abgenommen. Während der Reparatur mussten sich die Zeit-Neugierigen mit den anderen den Himmelsrichtungen begnügen.

Feuerwehr half mit ihrer Drehleiter

Zur Wiederkehr der Zeiger vor wenigen Tagen kam die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr zum Einsatz. Sie brachte den Monteur an die Uhr im Rathausturm in luftiger Höhe. Mit viel Feingefühl fuhren die Kameraden der Feuerwehr Königsee den Korb nach oben. Hier montierte der Mitarbeiter die Zeiger auf das zuvor von innen angebrachte Zeigerrohr. Anne Baum: „Das alte war aus Kupfer. Das neue ist nun aus Edelstahl gefertigt und sollte die nächsten 100 Jahre halten, hat der Monteur versichert."

Jetzt kann man auch wieder von Westen aus die Uhrzeit am Rathaus ablesen. Bei der Gelegenheit wurden auch die Uhren auf den anderen Seiten überprüft. Anne Baum: „Die Fachfirma und alle Königseer sagen ein großes Dankeschön an die Königseer Feuerwehrleute für ihre Unterstützung.“