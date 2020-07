Die Saalfeld One, ein Hybrid

Die Saalfeld One, ein Hybrid

Lassen Sie uns über Autos reden. Davon verstehe ich wenig, aber es gibt einen Anlass: Saalfelds Bürgermeister fährt jetzt einen Hybrid. Jawohl! Hat er selbst gesagt und es steht auch dran an der edlen Karosse eines Münchner Herstellers. Der Feengrotten-Stadt First-Gefährt wird nun angetrieben von zwei Motoren, einem Benziner und einem Elektro-Motor. Kurze Strecken kann das rollende Rathaus womöglich sogar rein elektrisch fahren.

Wenn Sie als Saalfelder also künftig einen E-Motor hören, dann ist es selbstverständlich nach wie vor keine Straßenbahn. Sondern der Bürgermeister in seinem Umweltauto!

Das heißt … Umweltauto ist nicht das richtige Wort für ein Auto, in das so viele PS hineingestopft wurden, als hätten sie Angst, es gebe morgen keine mehr. Ist es trotzdem ein Signal, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung? Vielleicht. Vielleicht ist es der Anlauf für einen größeren Sprung, der etwas mehr Mut erfordert – beim nächsten Leasing-Vertrag.