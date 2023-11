Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Judith Mahler als Marie und Heike Meyer als Köchin in "Des Kaisers neue Kleider". Das diesjährige Weihnachtsmärchen des Theaters Rudolstadt hat am Sonnabend Premiere.

Saalfeld/Rudolstadt Veranstaltungen im Doppelpack in Kleiner Bühne Saalfeld und Stadthalle Bad Blankenburg sowie ein Gruselspaß mit der Addams Familiy

Noch sind die meisten Blätter an den Bäumen, es fehlt der Frost, dass sie endgültig fallen. Grau und trüb soll das Wochenende werden, wie geschaffen also für etwas Kultur in den großen und kleinen Veranstaltungshäusern im Landkreis. Hier sind unsere Top 5 Tipps für Saalfeld-Rudolstadt.

Gruselparty für Halloween-Fans in Saalfeld

Feelloween, die Gruselparty für Halloween-Fans, steigt am Freitag und Sonnabend im Feengrottenpark. „Unsere Schaugrotten verwandeln sich dieses Jahr in die dunkle Welt der Addams Family. Mehr wird noch nicht verraten,“ so Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalfelder Feengrotten. „Aber auch der geisterhaft geschmückte Feengrottenpark hat einiges zu bieten: es gibt verschiedene Bastelangebote für Kinder und das Erlebnismuseum Grottoneum ist kostenfrei geöffnet. Auch das Feenweltchen kann, sofern das Wetter es zulässt, erkundet werden. In jedem Fall sollte eine Taschenlampe mitgebracht werden. Das gastronomische Angebot ist auch in diesem Jahr ganz auf das Thema Addams Family ausgerichtet.“ kündigt Yvonne Wagner an. „Wir freuen uns besonders auf die vielen tollen Kostüme der großen und kleinen Besucher. Wer einen selbstgeschnitzten Kürbis mitbringt, erhält sogar eine kleine Überraschung.“

Die Gruseltouren durch das Bergwerk finden zwischen 15 und 20 Uhr im 20-Minuten-Takt statt. Sie dauern etwa eine Stunde und werden für Kinder ab acht Jahren in Begleitung von Erwachsenen empfohlen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine Voranmeldung unter www.feengrotten.de oder telefonisch unter 03671/ 55040 empfohlen.

Abba-Revival und Steimle in Bad Blankenburg

Die Stadthalle Bad Blankenburg erlebt am Wochenende ganz unterschiedliche Künstler - und bestimmt auch ganz unterschiedliches Publikum. Zunächst heißt es am Freitag "ABBA The Concert - performed by ABBAMUSIC". Angela Castellani und Irene Pertile setzen auf der Bühne Agnetha und Frida elegant, energiegeladen, charmant und originalgetreu in Szene. Begleitet werden sie von Ludovico Banali mit Gitarre als Bjoern und Eduardo Mezzogori als Benny an Piano und Keyboards – unterstützt von Band und Backgroundsängerinnen.

Am Sonnabend dann lädt der Schauspieler und Kabarettist Uwe Steimle ein zur Jubiläumstour mit Bekanntem und "Unpikantem" getreu dem sächsischen Motto: Das Letzte von Heute und das Beste von Gestern – Lerne schweigen, ohne zu platzen. Sein Programm heißt: "Mit Geduld und Spucke".

Rio Reiser und ein Nachschlag zu den Jazztagen

Einen Doppelpack schnürt am Wochenende auch die Kleine Bühne in der Villa Weidig in Saalfeld. "Zauberland" heißt am Freitag ein Rio Reiser Abend mit dem deDADAduo Michael Gerlinger und Stefan Groß, die sich größtenteils mit den poetischen und eindringlichen Balladen des 1996 verstorbenen deutschen Texters und Musikers beschäftigen.

Einen kleinen aber feinen Nachschlag zu den Saalfelder Jazztagen gibt es am Sonntag mit René Bornstein und Wolfgang Torkler; Piano-Musik zum Zurücklehnen, ergänzt durch das Streichen des Bass-Bogens, Pedal-Geräusche oder Bartrauschen.

Premiere für Weihnachtsmärchen am Theater

„Aber er hat ja nichts an!“ – Jung und Alt können sich auf eine vorweihnachtliche Märchen-Premiere freuen: Am Sonnabend kommt „Des Kaisers neue Kleider“ in Rudolstadt auf die Bühne. Im Theater im Stadthaus wird um 16 Uhr das Stück von Roman Freigaßner-Hauser nach Hans Christian Andersen erstmals gespielt und etliche weitere Male bis über die Weihnachtsfeiertage. Zur Premiere reist übrigens der Autor des Stückes, Roman Freigaßner-Hauser, extra aus Österreich an.

Für den Sonnabend sind nur noch wenige Restkarten übrig. Karten für die weiteren Familien-Aufführungen am 10., 17. und 26. Dezember, jeweils 15 und 17 Uhr sind aber noch an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de erhältlich.

Erfolgsautor und Ermittler liest in Großkochberg

Sachbuchautor, Krim.-Rat a.D. und Erfolgsautor Hans Thiers aus Gera kommt am Freitag 19 Uhr zu einer Buchlesung an den Plan nach Großkochberg. Seine Bücher geben einen umfangreichen und detaillierten Einblick in die Aufdeckung, Aufklärung und Untersuchung von Tötungsverbrechen im Bezirk Gera und in der DDR.

Thiers nimmt die Besucher mit an die Tatorte des Grauens und zeigt auf, dass die Täter in den meisten Fällen mit ihren Opfern keine Gnade kannten. Sie mordeten hemmungslos, brutal, egoistisch und nicht selten sexuell motiviert.