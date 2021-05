Dieb stiehlt Campingbeutel aus Kofferraum in Neuhaus

Neuhaus am Rennweg. Ein Unbekannter klaut einem 71-Jährigen seinen Campingbeutel aus dem Auto in Neuhaus am Rennweg. Die Polizei sucht Hinweise.

In Neuhaus am Rennweg im Brandweg kam es am Montag gegen 9.15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Auto. Der 71-jährige Fahrzeughalter ließ laut Polizei aus Unachtsamkeit seinen Kofferraum offen stehen, sodass dessen Campingbeutel mitsamt Inhalt durch einen bislang unbekannten Täter entwendet wurde.

Haben Sie Hinweise zur Tat, zur Täterschaft oder haben Sie das Diebesgut aufgefunden, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei Sonneberg zu melden.