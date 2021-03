Diebe stehlen im großen Stil Tabakwaren in Saalfeld, Ilmenau und Arnstadt

In Arnstadt, Ilmenau und Saalfeld kam es am Donnerstag zu Diebstählen von Tabakwaren aus Supermarktfilialen der gleichen Kette. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 18 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Lebensmittelgeschäft an der Straße Mittlerer Watzenbach in Saalfeld eine Vielzahl von Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Kassenbereich, heißt es von der Polizei.

Gegen 18 Uhr betraten drei unbekannte Männer am Donnerstag einen Supermarkt in der Ziolkowskistraße in Ilmenau. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten diese arbeitsteilig ebenfalls größere Mengen an Tabakwaren. Dies wurde offenbar von einem Zeugen beobachtet, der im Anschluss einen Mitarbeiter des Marktes auf den Sachverhalt aufmerksam machte.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gegen 19 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Stadtilmer Straße in Arnstadt. Auch hier stahlen Unbekannte zahlreiche im Kassenbereich befindliche Zigarettenpackungen.

Ob bei allen drei Fällen dieselben Täter am Werk waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, insbesondere der Mann, der sich in Ilmenau an einen Supermarktmitarbeiter gewandt hatte, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer: 03677/601124 oder bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer: 03671/561210 zu melden.