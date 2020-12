Doppelstock-IC hält auch nach dem Fahrplanwechsel in Saalfeld

Das sechsmal die Woche zwischen Karlsruhe und Leipzig verkehrende Intercity-Paar – der Zug in Gegenrichtung hält am späten Nachmittag in Saalfeld – wird auch nach dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember die einzige tagsüber bestehende Fernverkehrsverbindung für die Feengrottenstadt sein. Daneben gibt es auch weiterhin den Nacht-IC, der täglich zwischen Wien und Warnemünde verkehrt und zwischen 2 und 3 Uhr morgens in Saalfeld/Saale hält.