Doppelter Fahrraddiebstahl in Saalfeld

Saalfeld In Saalfeld sind an zwei verschiedenen Orten Fahrräder entwendet worden. Die Polizei sucht nun in beiden Fällen nach Hinweisen.

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte zwei mittels Schlössern gesicherte Fahrräder aus dem Holzverschlag vom Hinterhof eines nicht umzäunten Anwesens in der Kelzstraße in Saalfeld entwendet. Während das Hinterrad eines der Fahrräder noch angeschlossen war, lehnte das Hinterrad des anderen laut Polizeiangaben an der Hauswand in der Einfahrt zum Hof.

Weitere Fahrradteile lagen etwa 50 Meter entfernt bei einem Gebüsch in der Bohnstraße. Letztendlich fehlten die Telegabel des einem sowie Sattel nebst Stange und Schloss des anderen Fahrrades.

Vier Fahrräder aus der Stadtverwaltung geklaut

Unbekannte sind gewaltsam durch eine Nebentür in ein Gebäude der Stadtverwaltung in der Johannisgasse in Saalfeld eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie aus dem Lagerraum vier Fahrräder mitgehen.

Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Festgestellt hat den Diebstahl eine Mitarbeiterin am Mittwoch gegen 13 Uhr. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Räder nimmt die Polizei in Saalfeld zu beiden Fällen unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

