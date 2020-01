Feuerwehr Drehleiterfrage in Lehesten wird geklärt

Nach den OTZ-Berichten über einen von Stadtbrandmeister Dennis Zwerrenz beklagten Investitionsstau in der Feuerwehr habe es „viele Fragen und Unsicherheit in der Bevölkerung“ gegeben, so Beigeordneter René Steinbach (FW). Er und Bürgermeister René Bredow (BI) betonten nochmals, die Feuerwehr nach Kräften zu unterstützen - nur seien diese durch die Haushaltssicherung begrenzt.

„Wenn die Kameraden einen Wunsch hatten, wurde er erfüllt“, so Steinbach. Als Beispiel nennt er die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte, statt die alten nur zu erneuern, was preiswerter gewesen wäre. Auch habe man sich bei anderer Gelegenheit nicht für die billigsten Schutzhelme entschieden. „Es gibt viele Wünsche, auch außerhalb der Feuerwehr. Nicht alle sind erfüllbar“, sagt Bredow. Übertrieben sei die Darstellung „mehrere Kabelbrände“ in der Wache. „Davon wissen wir nichts, es gab einmal ein Problem mit einer Verteilerdose“, fährt Steinbach fort. Als die Idee eines Neubaus aufkam, habe man größere Investitionen im alten Objekt zunächst nicht weiter verfolgt. Der Sinn eines von Zwerrenz favorisierten Neubaus hänge auch davon ab, ob ein Drehleiterfahrzeug rechtlich zwingend ist. Das soll jetzt ein Experte des Landesverwaltungsamtes klären. Seine Einschätzung sei für die Stadt „bindend“. Beide Männer schätzten die Feuerwehr und wollten „gut mit ihr zusammenarbeiten“.