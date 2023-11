Drei neue Straßenbaustellen ab nächste Woche im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Halbseitige Sperrung bis Ende Januar auf der L 1050 zwischen Remda und Breitenheerda geplant - die aktuelle Stauvorschau

Während an vielen Dauerbaustellen wie der B 281 in Saalfeld oder der Staumauer Hohenwarte die Arbeiten für dieses Jahr erledigt sind, werden in der nächsten Woche drei neue Baustellen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eröffnet. In allen drei Fällen geht es aber mit halbseitigen Sperrungen und Ampeln, die den Verkehr vorbeileiten, ab.

Am Montag startet der Straßenbau im Hexengrunddorf Röschütz. An der L 2391 soll voraussichtlich bis zum 8. Dezember unter halbseitiger Sperrung gearbeitet werden. Selbiges betrifft auch die L 1144 zwischen dem Abzweig Dröbischau und „Zirkel“, wo man allerdings hofft, mit den Baumfällarbeiten bis nächsten Freitag durch zu sein.

Längerfristig sind die Arbeiten an der L 1050 zwischen Remda und Breitenheerda angelegt. Hier geht es erst Mittwoch nächster Woche los, dafür sollen die Ampeln aber bis Ende Januar stehen bleiben.

Hier die gesamte "Stauvorschau" der Straßenverkehrsbehörde für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in der Übersicht:

Vollsperrungen

- L 1096, OD Röttersdorf: Vollsperrung bis ca. 08.12.: Umleitung über L 1097 – B 90- Wurzbach ausgeschildert

- L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

- Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis 06.12.

- Ortsverbindungsstraße zwischen Birkigt und Lausnitz: Vollsperrung bis Jahresende wegen Straßenausbau; Umleitung über B 281

- OD Oberwellenborn, Lindenstraße: Vollsperrung am 02.12. wegen Veranstaltung

Halbseitige Sperrungen

- B 85, OD Kaulsdorf, Bereich Gänsemarkt Richtung Kreisverkehr: halbseitige Sperrung mit LSA ab 04.12.

- L 2391, OD Röbschütz: halbseitige Sperrung mit LSA vom 27.11. bis ca. 08.12.

- L 1050, zwischen Remda und Breitenheerda: halbseitige Sperrung mit LSA vom 29.11.2023 bis ca. 26.01.2024

- L 1144, zwischen Abzweig Dröbischau und „Zirkel“: halbseitige Sperrung mit LSA vom 27.11. bis ca. 01.12. wegen Baumfällarbeiten