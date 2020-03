DRK: Kurzarbeit für Kita-Erzieher mit Landeshilfe vermeiden

Der Vorstandsvorsitzende des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Saalfeld-Rudolstadt, Matthias Schmidt, äußerte sich am Dienstag im Telefon-Interview zur Corona-Pandemie.

Herr Schmidt, wie geht es Ihnen?

Ich bin gesund, motiviert und guter Dinge.

Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf den Rettungsdienst des DRK?

Wir sind im Rettungsdienst im Moment noch gut gewappnet. Die Mitarbeiter sind mit Atemschutzmasken und Schutzanzügen ausgestattet, doch der Vorrat reicht nicht unbegrenzt. Im Moment gestaltet sich die Beschaffung extrem schwierig. Der DRK-Landesverband hat diesbezüglich bereits einen Hilferuf gestartet mit der Hoffnung, dass die Politik, insbesondere der Bund, reagiert. Es muss zeitnah eine bedarfsgerechte Verteilung an alle Rettungsdienste erfolgen. Wir in Saalfeld-Rudolstadt sind aber – noch – gut ausgerüstet.

Ich höre dennoch den Appell an den Bund heraus, die Schutzmaterialien-Beschaffung zu beschleunigen?

Das läuft ja schon einige Zeit. Man muss aber auch die Preisentwicklung sehen, das grenzt schon an Wucher. Auf solche Kosten sind wir natürlich nicht vorbereitet. Diesen Mehrbedarf durch die Pandemie sieht das System nicht vor.

Wie könnte ein Refinanzierung Ihrer Mehrausgaben erfolgen?

Ich könnte mir vorstellen, dass man Vorhalte-Positionen in den Kostenverhandlungen schafft, die man dann in solchen Extremsituationen anfassen kann. Das wäre eine Idee.

Diese Idee richtet sich an die Krankenkassen?

Ja. Es geht darum, bei den künftigen Verhandlungen die Kosten für derartige Pandemien auch vorzusehen.

Wie lang hält Ihr Ausrüstungsbestand noch?

Der Pandemie-Verlauf ist schwer vorherzusehen. Aber wenn es so weiter geht, wie in der Vorwoche, reichen wir noch gut drei Wochen.

Kann sich ein Rettungsdienst-Träger auf eine solche Pandemie überhaupt vorbereiten – sie findet schließlich so selten statt?

Nun, wir haben immer mit Keimen und Erregern zu tun, vor denen wir uns mit Hygiene-Maßnahmen schützen müssen, wie vor dem Coronavirus. Insofern sind wir vorbereitet. Jetzt gilt aber eine besondere Achtsamkeit.

Sie sind auch Träger von Senioren-Angeboten, etwa die Pflege und das betreute Wohnen. Für ältere Menschen ist besonderer Schutz notwendig. Wie organisieren Sie das?

Bei unseren stationären Einrichtungen, den Heimen, haben wir schnell reagiert und sie vor sämtlichem Besucherverkehr geschützt. Wir müssen die Risiken so gering wie möglich halten. In den Heimen haben wir Schutzmasken ausgeteilt. Sollte sich außerhalb der Heime eine weitere Eskalationsstufe entwickeln, werden wir das Tragen eines Mundschutzes anordnen.

Für die Pfleger und Betreuer?

Für die Pfleger und Betreuer, aber auch für die Bewohner. Die Älteren und gesundheitlich Beeinträchtigten sind die größte Risikogruppe, die es gibt. Diese sind uns anvertraut und wir haben für sie Sorge zu tragen.

Werden Ihre Anordnungen von den Angehörigen akzeptiert?

Wir stoßen unter anderem auf unserem Facebook-Account auf viel Verständnis. Gerade was die Senioren-Betreuung betrifft.

Und wie ist es bei Ihren geschlossenen Kindergärten?

Davon sind viele Menschen betroffen und dass das nicht nur für Freude sorgt, kann man sich vorstellen. Es gibt eine Allgemeinverfügung, die klar regelt, dass die Kindergärten zu schließen sind und die auch klar regelt, welche Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen.

Tut die Politik genug, um Ihnen zu helfen?

Das kann ich nicht beurteilen… Was gerade akut noch aussteht ist die Frage nach der Finanzierung der Kindergärten. In der letzten Woche haben sich die Träger und die Bürgermeister im Landkreis auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt. Als amtierender LIGA-Vorsitzender habe ich direkt an Bildungsminister Helmut Holter geschrieben und mir zeitnah eine Antwort erbeten. Ohne Landeshilfe sind wir gezwungen, für unsere Erzieher und Erzieherinnen zum 1. April die Kurzarbeit anzuzeigen.

Das klingt, als sollte das Land hier schnell reagieren...

Genau. Wir brauchen eine Lösung, die für unsere Mitarbeiter sozial zuträglich ist.

Wie kann jeder Einzelne die Arbeit des DRK unterstützen?

Wir brauchen freiwillige Helfer, aber das muss koordiniert werden. Daher gibt es bereits seit 2016 ein System des DRK, das heißt „Team Thüringen“. Das ist eine Mitmachplattform unter www.team-thueringen.info, wo sich bereits 500 Freiwillige registriert haben. Sollte sich die Lage verschärfen, entstehen personelle Bedarfe. In diesem Fall werden die Registrierten per SMS informiert und gefragt, ob sie sich zum Beispiel an einem Einkaufsservice beteiligen wollen.

Was wird die Gesellschaft aus der Pandemie gelernt haben, wenn sie eines Tages ausgestanden ist?

Ohne die Hamsterkäufe zu beschönigen: Dass ein Stückchen Vorsorge notwendig ist von jedem selbst. Und vielleicht lernen wir Menschen, wieder etwas näher zusammen zu rücken.

Was liegt Ihnen dieser Tage besonders am Herzen?

Mir liegt am Herzen, dass ich all unseren hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern ein großes Dankeschön aussprechen möchte. Weil auch sie von Ängsten und Ungewissheiten befallen sind und trotzdem auch in diesen schweren Tagen eine ganz großartige Arbeit leisten.