Duo Faber/Krönert soll Thüringen-Kliniken leiten

Mit einer Doppelspitze will die Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH in der Erfolgsspur bleiben. Die bisherige Prokuristin Manuela Faber und der Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie, Thomas Krönert, sollen künftig gemeinsam die Geschicke des größten Arbeitgebers in der Region leiten. Das beschloss der Aufsichtsrat des kommunalen Krankenhauses gestern Nachmittag in einer über dreistündigen Sondersitzung in Saalfeld. Gleichzeitig stimmte das Gremium der Bitte des bisherigen Geschäftsführers Rolf Weigel zu, vorzeitig aus seinem noch bis Mitte 2022 laufenden Vertrag auszusteigen. Der Eisenacher scheidet zum 31. Dezember 2019 aus.

Aufsichtsrat stimmt für sofortigen Wechsel

„Bei den Thüringen-Kliniken stehen weitreichende strategische Entscheidungen an. Dem Aufsichtsrat ist es wichtig, dass diese Entscheidungen von Personen getroffen werden, die langfristig in der Verantwortung stehen“, begründete Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Marko Wolfram (SPD) den sofortigen Wechsel an der Hausspitze. „Wir wollen ein klares Signal an die Belegschaft, die Ärztinnen und Ärzte, unsere Vertragspartner und natürlich an die Menschen in der Region senden, dass die Arbeit in den Thüringen-Kliniken kontinuierlich und in der gewohnt hohen Qualität fortgesetzt wird“, sagte Wolfram.

Herry Helfritzsch bleibt Leitender Chefarzt

Durch das erstmalige Pflegebudgetjahr, den jüngsten Tarifabschluss von 13,5 Prozent sowie große bauliche Strukturprojekte stünden die Thüringen-Kliniken ab dem kommenden Jahr 2020 vor großen Herausforderungen, die es unmittelbar nach dem Jahreswechsel durch das neue Führungsteam zu bewältigen gelte. Ihm stehen mit dem Leitenden Chefarzt Herry Helfritzsch und Pflegedirektorin Sylvia Aschenberner erfahrene Fachleute in der Krankenhausbetriebsleitung zu Seite.

Die Thüringen-Kliniken sind als Krankenhaus der Regelversorgung im alleinigen Besitz des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Klinik-Standorte sind Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck. Bei einem Umsatz von rund 145 Millionen Euro haben die etwa 2000 Mitarbeiter der GmbH, des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der Thüringen-Kliniken und der Servicegesellschaft im vorigen Jahr 1,7 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet.

Zu den Personen:

Manuela Faber ist Jahrgang 1973 und so etwas wie ein Eigengewächs der Thüringen-Klinik. Schon in der ersten Hälfte der 1990er Jahre nahm der langjährige Krankenhaus-Geschäftsführer Hans Eberhardt die studierte Betriebswirtin unter seine Fittiche und baute sie als Führungskraft auf. Seit 2001 ist sie Prokuristin des Unternehmens. Die verheiratete Mutter einer 15-jährigen Tochter lebt in Saalfeld. Ihr Mann Christian Faber ist Unternehmer und als solcher unter anderem für die Parkraumbewirtschaftung am Saalfelder Klinikstandort zuständig.

Thomas Krönert, Jahrgang 1967, ist promovierter Mediziner und Facharzt für Gefäßchirurgie. Er stammt ursprünglich aus dem Erzgebirge und lebt heute mit Familie in Rudolstadt. Nach dem Studium in Jena und der Facharztweiterbildung am Universitätsklinikum Jena war er an der Seite von Herry Helfritzsch von 2002 bis 2006 Oberarzt an der Helios-Klinik in Blankenhain, bevor er als Oberarzt nach Saalfeld wechselte. Krönert war in den Jahren 2009 und 2010 erneut an der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie in Jena tätig. Dort erwarb er die Teilgebietsanerkennung Gefäßchirurgie und kehrte als Nachfolger von Siegfried Hutschenreiter als Chefarzt nach Saalfeld zurück..