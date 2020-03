Saalfeld. Die Polizei in Saalfeld nimmt Hinweise zur Tat und zum Täter entgegen.

E-Bike-Dieb in Saalfeld gesucht

Zwischen 24. März, 21 Uhr, und 25. März, 8.50 Uhr, klauten Unbekannte ein E-Bike von einem Grundstück in der Saalfelder Friedhofstraße. Laut Polizeimeldung hat es einen Wert von 2200 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen, die in dem Zeitraum etwas beobachtet haben. Die Täter müssen über einen Privatweg neben dem Haus durch ein Hintertor zum Carport in den Garten gelangt sein, wo das Fahrrad angeschlossen stand. Die Polizeiinspektion Saalfeld ist erreichbar unter Telefon: 03671/561503.

