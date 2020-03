Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehepaar aus Königsee positiv auf Corona getestet

In Königsee gibt es die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle. Wie Bürgermeister Marco Waschkowski am Mittwochnachmittag gegenüber unserer Redaktion bestätigte, handelt es sich um ein Ehepaar, die Frau arbeitet in der Stadtverwaltung. Beide sind im Saalfelder Krankenhaus.

In eine 14-tägige Quarantäne muss auch die örtliche Arztpraxis Weiß, in der der Ehemann zunächst gegen Grippe behandelt worden war. Die irrtümliche Grippe-Diagnose hatte aber nicht in der Arztpraxis, sondern in der Notaufnahme des Krankenhauses in Saalfeld stattgefunden. Waschkowski sieht die weitere Arbeitsfähigkeit in der Stadtverwaltung optimistisch: „Spätestens ab Montag sind wieder alle Abteilungen besetzt.“ Die betroffene Kollegin fehlte krankheitsbedingt schon seit etwa zehn Tagen. Man habe, so der Bürgermeister, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt genau nachvollzogen, welche Kontaktpersonen es im persönlichen und beruflichen Umfeld gegeben habe. Im Ergebnis sei die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung weiter gewährleistet. Auch der Bauhof könne seiner Arbeit nachgehen. Man setze nun Pläne um, die sicherstellen sollen, dass bei weiteren Ansteckungen durch nötige Quarantäne nicht ganze Abteilungen lahmgelegt sind. Dies könne er, so Waschkowski, der vor seinem Amt als Bürgermeister Unternehmer war, Firmen als Strategie für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit nur ans Herz legen.