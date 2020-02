Saalfelder Glücksprojekt: Was verbirgt sich dahinter?

Es duftet betörend, als wir das schön sanierte, grün verputzte Häuschen Am Hügel 6 betreten. Eine sinnliche Melange aus heimischen und exotischen Kräutern und Gewürzen schlägt dem Besucher entgegen. Hier leben Franz und Elisabeth Leeder und betreiben die 2011 begründete Initiative „Spektrumherz“. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben es uns erklären lassen.

„Man kann es als Glücks- und Friedensprojekt bezeichnen“, sagt Elisabeth, die sich in der Arbeit mit Spektrumherz meistens „Nurija“ nennt. Der Name stammt aus dem arabischen und bedeutet in etwa „Licht Gottes“.

Drittes Mitglied im Spektrumherz-Team ist die aus Triptis stammende Sozialpädagogin Kristin Haustein. Sie besitzt in Aue am Berg zwei Jurten, wo regelmäßig Klang- und Mantraabende stattfinden und sogar sauniert werden kann. Elisabeth und Franz heirateten vor gut zweieinhalb Jahren, stammen beide von hier, kauften das ruinöse Haus 2016 und restaurierten es. „So haben wir unser eigenes Objekt für Veranstaltungen und müssen uns nirgendwo mehr einmieten“, sagt Franz und schenkt eine Tasse Tee ein. „Ingwer und gemahlene Papayakerne, deswegen schmeckt er so scharf“, erklärt er und zeigt Dosen mit getrockneten Zutaten. Daher der gute Geruch.

Franz ist besonders an Philosophie interessiert. „Wir müssen uns Achtsamkeit und das Bewusstsein für das Schöne und den Augenblick bewahren, das Wunder des Lebens wieder zulassen“, findet er. „In der Schule lernt man viel, aber nicht mit seinen Gefühlen umzugehen“. Als Lehramtsstudent in Jena wäre er beinahe selbst ins Unterrichtsfach gegangen, bevor er sich ebenfalls aufmachte, die Welt zu entdecken und wirklich zu sich selbst zu finden.

Selbstreflexion und Körperwahrnehmung stärken

„Wir richten uns an alle, die ihr Leben erweitern und bereichern wollen“, fasst Nurija zusammen. Die meisten ihrer Besucher kämen ohne konkrete Probleme. Für sie bieten Nurija, Franz und Kristin Seminare und Vorträge über Lebensthemen wie Angst und Kommunikation, außerdem Kurse im orientalischen Tanz, Yoga und Meditation. Fernöstliche und buddhistische Weisheiten sind dabei wichtiger Wegweiser und Inspirationsquelle. „Mit Esoterik haben wir nichts am Hut, wir arbeiten alle auf fachlichen Grundlagen“, betont Kristin.

Franz lebte einen Monat lang in einem indischen Aschram, um die Lehre des Yoga zu studieren, im April schließt er seine Ausbildung zum Yogalehrer nach deutschem Recht ab. Auch Elisabeth bereiste Indien, wo sie fast ein Jahr lebte, außerdem Israel, Japan, Neuseeland und Australien. Die 37-Jährige wurde nach ihrem Psychologiestudium in Stendal ausgebildete Familien- und Traumatherapeutin.

„Wir wollen ein Projekt, das keinen ausgrenzt und alle mitnimmt“, sagt Nurija, die außerdem ausgebildete Tanzleiterin ist. Selbstreflexion und Körperwahrnehmung seien dafür wichtige Bausteine. Insbesondere der orientalische Tanz schule Geist und Körper gleichermaßen, „ist sehr effizient und geht bis in die Muskeln der einzelnen Organe“, sagt Nurija. Die Teilnehmerzahlen sind moderat, aber stabil. Die populäre Bezeichnung Bauchtanz werde dem eigentlich nicht gerecht, „denn orientalischer Tanz ist viel mehr“. Dieses Jahr tanzt sie erstmals auch mit Migrantenkindern aus Beulwitz.

Was sich unserem Verstand entzieht

Manche Schilderungen wirken aus abendländischer Sicht befremdlich. 2016 besuchten Nurija und Kristin Haustein die Philippinen, wo sie traditionelle Heiler besuchten, die Menschen ohne jede medizinische Ausbildung behandeln und sogar operieren. Auch Nurija ließ einen Eingriff vornehmen – „die wissen buchstäblich nicht, was sie tun, schaffen es aber trotzdem, Krankheiten erfolgreich zu behandeln. Das ist unglaublich“, sagt sie. „Es gibt Dinge auf dieser Welt, die wir nicht nachvollziehen können“, ergänzt Franz. Im April werden sie wieder in einem Vortrag über diese Erfahrung berichten.

Nach Nurija spezialisiert sich nun auch Kristin auf die systemische Familientherapie und strebt eine entsprechende Ausbildung an. Ausgebildete Trainerin für einfühlsame Kommunikation ist sie bereits.

Ein Schlüsselinstrument, nicht nur dafür, ist eine gewaltfreie Kommunikation. „Gewalt gegen sich beginnt im Grunde schon dort, wo man sich selbst Zwang antut und Stress macht. Es geht auch darum, dass wir unsere Lebensqualität zu erhalten“, meint Kristin Haustein. Überhaupt nimmt Kommunikation breiten Raum im Spektrumherz-Programm ein.

Aktuell ist Spektrumherz in der Vereinswerdung, „was gar nicht so einfach ist“, sagt Nurija. „Die Satzung auszuarbeiten ist ziemlich aufwendig“. Kommende Woche Freitag findet der zweite Klang- und Mantrenabend in der Jurte von Aue am Berg statt. „Dafür üben wir gerade mit den Instrumenten“, sagt Nurija.

www.spektrumherz.de