Ein Jahr Corona in Saalfeld-Rudolstadt – Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Saalfeld/Rudolstadt Wir haben im Landkreis nachgefragt, wie das letzte Jahr für die Bürgerinnen und Bürger verlaufen ist.

Die traditionelle Frauentagsveranstaltung im Speisesaal der Thüringen-Kliniken in Saalfeld war die erste Veranstaltung, die voriges Jahr im März kurzfristig abgesagt wurde. Um Ansteckungen mit einem neuartigen Virus zu vermeiden, der zuerst in China und dann in Italien aufgetaucht war und schwere Lungenkrankheiten auslösen sollte. Bald darauf war nichts mehr traditionell.

Im Schnellzugtempo wurden vertraute Grundrechte auf dem Altar des Infektionsschutzes geopfert, lernten wir Fachbegriffe wie Quarantäne, Inzidenz oder exponentielles Wachstum. Von einem Tag auf den anderen war das vertraute Leben weg, Geschäfte und Gaststätten dicht, Kinderspielplätze abgesperrt, Schulen bis auf eine Notbetreuung geschlossen.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kam – gemessen an dem, was noch kommen sollte – äußerst glimpflich durch Frühjahr und Sommer. Erst im Herbst, geschuldet wohl auch der Sorglosigkeit eines fast normalen Sommers, breitete sich das Coronavirus zwischen Probstzella, Katzhütte, Königsee und Uhlstädt aus. In der Folge füllten sich die Krankenhausbetten mit Covid-19-Patienten, Anfang November gab es den ersten Landkreisbewohner, der im Zusammenhang mit dem Virus verstarb. Bis heute folgten 230 weitere, der zweithöchste Wert aller Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte.

Den Höhepunkt erreichten die Infektionszahlen im Landkreis um den Jahreswechsel 2020/21, als das Gesundheitsamt kaum noch mit dem Zählen nachkam und Infektionsketten schon längst nicht mehr aufzustrippen waren. Mitte Januar war Saalfeld-Rudolstadt eine Woche lang unrühmlicher Deutschland-Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner. Die Sorglosigkeit Einzelner ließ Hunderte erkranken und Dutzende sterben. Fast 5000 Menschen im Landkreis haben bereits Bekanntschaft mit dem Virus gemacht, ein Ende ist nicht abzusehen.

Die Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse in einem Jahr Corona sind so vielfältig wie das Leben selbst. Wir haben Landkreis-Bewohner gefragt, wie sie diese Zeit erlebt haben. 32 von ihnen kommen auf dieser Seite zu Wort.

Christian Müller, Leiter der Sportschule, Bad Blankenburg:

Mir kommen die Tränen in die Augen, wenn ich sehe, dass sich die Kinder nicht bewegen können, weil Sportplätze und Turnhallen zu sind. Wer in dieser Zeit keine Bewegungserfahrung macht, wird das ganze Leben darunter leiden.

Grit Fleischer, Heilerziehungspflegerin, Bad Blankenburg:

Ich hatte das Glück, das mir Familie und Freunde Kraft gegeben haben. Ich verstehe nicht, dass es immer noch Menschen gibt, die Corona leugnen, ihre Masken nicht richtig tragen oder aufrufen, die Schutzmaßnahmen nicht einzuhalten.

Steffen Rößler, Polizeibeamter, Saalfeld:

Als ich im Dezember 2020 selbst an Covid-19 erkrankte, war ich von der Verwaltung und der Kommunikation von amtlicher Seite extrem schockiert. Dieses Durcheinander, vereint mit der Undiszipliniertheit der Bevölkerung, ist eine gefährliche Kombination.

Uwe Posselt, Schiffsführer, Lemnitzhammer/Leutenberg:

Kurzarbeit, eingeschränktes Leben, Existenzängste und Existenzverluste prägen die Erlebnisse der letzten Monate. Völlig vermisse ich Maßnahmen zum Schutz, außer Lockdown. Luftdesinfektion zum Beispiel geht auch mit UV-Strahlern.

Enrico Gräfe, Unternehmer, Niederkrossen:

Die Pandemie hat für mich ungeahnt große Verwerfungen sowohl privat, geschäftlich als auch politisch erzeugt. Größtes Problem ist die andauernde Unsicherheit samt unklarer Rechtslagen in fast allen Belangen des Lebens, das schlägt auf die Psyche.

Matthias Fritsche, Wifag-Geschäftsführer, Saalfeld:

Das Jahr ging in rasender Geschwindigkeit vorüber. Ich fühle mit denen, die liebe Mitmenschen verloren haben oder die unverschuldet durch die Planlosigkeit unserer politischen Führung an den Rand des Ruins getrieben wurden.

Thomas Krönert, Klinik-Geschäftsführer, Rudolstadt:

Als wir den ersten Patienten mit Corona aufgenommen haben, ahnte niemand etwas von der Tragweite. Ich habe das Jahr als anstrengend empfunden, aber auch einen nie dagewesenen Zusammenhalt in den Kliniken verspürt.

Christian Engel, EVR-Vertriebsleiter, Rudolstadt:

Es fühlt sich unwirklich an, ich sehe den Feind nicht, er ist nicht zu schmecken oder zu fühlen. Nachdem ein Bekannter plötzlich verstorben ist, bekam die tägliche Mitteilung der Toten ein trauriges Gesicht. Nun kommt wieder die Hoffnung auf.

Ulrich Körner, Ortsteilbürgermeister, Schmiedefeld:

Das Leben ist anders geworden. Dabei auch immer den Versuch zu unternehmen, irgendwie Normalität zu schaffen unter Coronaauflagen. Dabei oft kopfschüttelnd manche Maßnahmen und Aktivitäten der Behörden zur Kenntnis nehmend.

Tobias Fritzsche, Leiter Kulturbetrieb, Saalfeld:

Ein Jahr Corona hieß für mich: bedeutend weniger Kultur, mehr Wertschätzung für die viel zu wenigen gemeinsamen Erlebnisse mit Freunden und Familie, so viele Langlaufkilometer wie noch nie auf dem Rennsteig, mehr Zeit im Garten.

Thomas Schauseil, Rechtsanwalt, Rudolstadt:

Die Coronazeit war beruflich für mich im Gegensatz zu vielen meiner Bekannten erträglich. Belastend waren der mangelnde persönliche Kontakte mit Freunden und die starken Einschränkungen im Freizeit- und Sportbereich.

Bernd Neise, Hausmeister, Saalfeld:

Als Schulhausmeister und Übungsleiter Fußball bin ich entsetzt, wie wenig Rücksicht auf unsere Kinder und ihre geistige und körperliche Entwicklung genommen wird. So hat in meinem Umfeld fast jedes Kind zugenommen, quasi Coronaspeck angesetzt.

Christoph Ziener, Ausbilder, Saalfeld:

Für mich persönlich hat Corona gezeigt, dass die Sicherheit eine Illusion ist. Was gestern war, muss morgen nicht mehr sein. Es ist wichtig zu wissen, dass wir verwundbarer sind, als wir glauben. Deshalb genieße den Moment und glaube an dich selbst!

Stephan „de Martha“ Höhn, Landwirt, Birkigt:

Ich denke, das Jahr Corona haben wir auf dem Dorf so in der vollen Härte gar nicht mitbekommen. Der Wald grenzt am Ortsrand, wir haben Kühe und Schweine, Feld und Wiesen und immer was zu tun. Ich dachte immer: Jetzt nur ‘ne Wohnung, zwei Kinder und Ausgangssperre: Oh Gott, das willst du nicht haben!

Peter Schröter, Rentner, Uhlstädt:

Dank Corona musste ich leider bereits fest gebuchte Reisen absagen. Durch Arbeiten im Flößereimuseum und private Baumaßnahmen kommt trotzdem keine Langeweile auf. Enttäuscht bin ich über die Hilflosigkeit, mit der Politiker der Pandemie gegenüber stehen.

Ramiz „Tommy“ Kadric, Probstzella:

Ich habe in diesem Corona-Jahr – so wie immer bisher – Menschen geholfen: in Bosnien in Kroatien und bei der Saalfelder Tafel.

Dorit Gropp, Lositz:

Am Anfang brach alles weg: ehrenamtlich geführter Buchladen zu, keine Kurse möglich an der VHS, keine Vermietung der Ferienwohnungen, kein 75. Jahrestag der Befreiung in der KZ-Gedenkstätte Laura. Dazu das Gefühl des Eingesperrtseins. Jetzt fühle ich Ohmacht und auch Wut.

Sascha Krüger, Projektleiter, Dittrichshütte:

Das letzte Jahr war von notwendigen Einschränkungen geprägt, aber auch von vielen Neuerungen. Arbeit von Zuhause, Lernen von Zuhause und Videokonferenzen prägten die Wochentage. Am Wochenende hingegen stand die Familie viel mehr im Vordergrund als früher.

Didi Bujack, Saalfeld:

Es ist schwer, den Mangel an Muggen und das Recht der Risikogruppe auf Schutz und Gesundheit in einen Kopf beziehungsweise in ein Herz zu kriegen. Wenn der Lagerkoller in mir hochsteigt, helfe ich mir mit dem Mantra: Es ist einfach nur ein Unglück über uns gekommen!

Steffen Teichmann, Unternehmer, Saalfeld:

Wie frustrierend sieben Monate Zwangsschließung sind, kann nur der nachvollziehen, der es erlebt hat. Alle anderen sollten sich freuen, das nicht erleben zu müssen. Wir haben viel Solidarität erfahren. Erstaunt hat mich das Desinteresse vieler Menschen, sich zu Corona breit zu informieren.



Oliver Weder, Dirigent, Rudolstadt:

Das Jahr war ein Parcour aus Hoffnung und Verzagen. Eine Reise zu mir selbst und die harte Erkenntnis, dass unser aller Zukunft nicht die Fortschreibung der Vergangenheit sein wird – im Guten wie im Bösen.

Axel Brümmer, Reise-Journalist, Kaulsdorf:

Ein Jahr Corona heißt keine Auftritte, Verschieben des Dia-Festivals, Sorgen um die Projekte und ein Jahr kein Skat mit guten Freunden. Es heißt aber auch, kreativ sein mit Online-Vorträgen und dreimal die Woche Paddeln auf der Saale, auch im Winter.

Rainer Wernicke, Unternehmer, Rudolstadt:

Wir vertrauen in unsere Stärke als Familienunternehmen. Der Glaube an eine Kompetenz der politisch Verantwortlichen ist verloren gegangen. Wir blicken nach vorne und nutzen die „tote“ Zeit für den Ausbau unserer Hausbrauerei.

Roland Beyer, Saalfeld:

Ein Virus namens Corona hat politisch und medial sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen. Keine Frage, dass es seine Opfer hat. Angst ist dabei ein schlechter Begleiter. Deshalb appelliere ich an jeden, verantwortungsvoll zu leben. Es gilt, das gemeinsam durchzustehen.

Michel Grünert, Bauhofmitarbeiter, Mötzelbach:

Das vergangene Jahr war für mich eines wie jedes andere auch - mit Höhen und Tiefen. Das Frühjahr fing gut an, dann ging es mit Corona allerdings bergab. Ein neuer enormer Kraftaufwand ist das Homeschooling für uns Eltern und die Kinder.

Matthias Moersch, Verwaltungsdirektor, Saalfeld:

Kein Theater, kein Konzert, keine Vereinstätigkeit und keine Treffen mit Familie und Freunden. Ich bin jedem dankbar, der in dieser Zeit seinen Mann oder seine Frau steht und zolle denen Respekt, die große Entbehrungen hatten.

Sabrina Lüderitz, Kustodin, Rudolstadt:

Unsere Heidecksburg-Museen sind still und unbelebt. Keine Besucher, kein Kinderlachen, kein spannender Unterricht im Museum. Museumsarbeit aber lebt für und mit den Besuchern. Ich wünsche mir nach einem Jahr Corona nichts sehnlicher, als die Türen unserer Schlösser und Museen wieder öffnen zu können.

Susanne Bätz, Saalfeld:

In dieser Zeit, in der Extremmeinungen dominierten, beobachtete ich vielerorts die freie Entfaltung in der Entwicklung von neuen Ideen. Alte Muster konnten reflektiert und neue, kreative Herangehensweisen gefunden werden. Streiten wurde möglich.

Andrea Wende, Bürgermeisterin, Unterwellenborn:

Als Corona kam, war ich schon dabei, in meine Gesundheit zu investieren. Jetzt habe ich ein künstliches Gelenk mehr, ein paar Pfunde weniger und ein sehr viel besseres Lebensgefühl. Das lasse ich mir von keiner Pandemie nehmen.

Claudia Böhm, Bürgermeisterin, Deesbach:

Mich hat eine Sache am stärksten frustriert: Meine Erfahrung mit Corona ist, dass alte Menschen weggesperrt werden und sie keine Hilfe bekommen, genau wie die Angehörigen. Selbst nach der Impfung werden die Menschen immer noch isoliert.

Michael Zimmer, Geschäftsführer, Katzhütte:

Ich habe neulich ein Zitat gelesen, an das ich rückblickend auf dieses Jahr immer öfter denken muss: So langsam bekommt man bei dieser Impfsache den Eindruck, dass es beim Bau des Flughafens BER doch recht solide lief.

Marko Wolfram, Landrat:

Ein Jahr Pandemie lehrt uns Demut und zeigt die Stärken, die Schwächen und die Verletzlichkeit von Menschen und Gesellschaft. Das Leben wurde ärmer aufgrund von Existenzangst, weniger sozialen Kontakten und fehlender Kultur. Gleichzeitig ist es erstaunlich, mit welcher Kraft sich die Menschen entgegen stellen.