Ein Mahnmal und die Nachwuchsfrage

„Die Straße zum Turm könnte besser sein“, hat Reginald Hanke bei seiner Ankunft beobachtet. Seit zwei Wochen bereist der FDP-Bundestagsabgeordnete mit Büro in Saalfeld seinen Wahlkreis, will vor allem touristisch bedeutsame Punkte kennenlernen. Im Landkreis besuchte er am Freitag das Technische Denkmal Historischer Schieferbergbau in Lehesten, außerdem das Naturparkhaus in Leutenberg.

Doch der 64-jährige Malermeister findet nach eigener Aussage vor allem Optimismus wichtig, gerade im Fremdenverkehr. „Das Team im Naturparkhaus strahlt unglaublich viel davon aus“, meint er. Gestern besichtigte Hanke mit Lehestens früherem Bürgermeister Willi Rimpl den Altvaterturm auf dem Wetzstein. „Dieses Jahr hatten wir aus bekannten Gründen weniger Besucher als sonst“, sagt Rimpl, der Mitglied im Altvaterturmverein ist. Der Verein betreibt den Turm, der beliebtes Ausflugsziel und Mahnmal zugleich ist. „Doch langsam steigen die Zahlen wieder an“. Die Gaststätte im Erdgeschoss hat coronabedingt eingeschränkte Öffnungszeiten. Betreiberverein 300 Kilometer entfernt Hanke, seit 1979 in Breternitz wohnhaft, bekennt offen, „noch nie hier oben gewesen zu sein“. Umso interessanter sei für ihn der geschichtliche Hintergrund des Turmbaus und seine Intention als Mahnmal gegen Vertreibung und Willkür, die aus Nationalismus, Militarismus und Hybris erwachsen würden. „Hier wird eine politische Situation dargestellt, ein Teil deutscher Nachkriegsgeschichte. Es geht nicht um Rache, Vergeltung oder darum, Völker an den Pranger zu stellen“, so Willi Rimpl. Es gehe um Versöhnung. „Insofern ist dieses Mahnmal in seiner Wichtigkeit fast so bedeutsam wie die KZ-Gedenkstätte Laura“, sagt er. „Beides ist unsere Geschichte“. Doch wie so viele Vereine plagen auch die Altvatertürmler Nachwuchssorgen. Bereits 1976 im hessischen Langgöns gegründet, hat er noch heute seinen Sitz in der kleinen Gemeinde nahe Gießen, knapp 300 Kilometer von Lehesten und seinem Hauptgegenstand entfernt. „Das ist weit. Und unsere Mitglieder werden natürlich immer älter. Doch das Interesse der jungen Generation, ihr Erbe für die Zukunft weiterzuführen, ist gering“, sagt Rimpl. Turm soll keine Huldigungsstätte werden Ein Grund könnte sein, „dass das, was hier vermittelt wird, eben nicht in eine Spaßgesellschaft passt“. Gedenktafeln und Infotexte berichten über Kriegsverbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung durch die Besatzer und auf der Flucht, von elternlos gewordenen Wolfskindern und grausamen Massakern. „Wie kann man die Motivation der Vereinsgründer von damals weitertragen?“, fragt sich Rimpl. Eine Neugründung vor Ort hält er für wenig realistisch. „Wir kämpfen ja schon, dass unsere bestehenden Vereine in Lehesten am Leben bleiben“. Denkbar sei vielleicht eine Stiftung, nach dem Vorbild des Technischen Denkmals Historischer Schieferbergbau; „konkret mit dem Ansinnen, den Turm weiter zu betreiben“, sagt der Ex-Rathauschef. „Dann darf es aber auf keinen Fall in die falschen Hände geraten und zu einer Huldigungsstätte mit genau gegenteiliger Intention werden“, gab Hanke mit Blick auf Immobilienkäufe durch rechts außen stehende Kräfte. „Man kann alles umkehren, wenn man nur will“, sagt Rimpl über Fragen der Intention und Interpretation. Nur wenige Schulklassen zu Besuch Rimpl zufolge gebe es bisher keine Probleme eines geschichtlichen Missbrauchs des Hauses, doch erinnerten heutige nationalistische Tendenzen in Europa teils an frühere Zeiten. „Diese Kräfte sitzen im Bundestag schon wieder neben mir“, warf Hanke nachdenklich ein. Jene Zeit und ihre Folgen wolle man nicht zurück. Personell gesehen wirkt nach wie vor der Schmiedebacher Andreas Thiem als festangestellter und hauptamtlicher Turmwart, Hausmeister und Besucherbetreuer. Wirt Klaus Gromer betreibt weiterhin die Turmgaststube. Das jährliche Turmfest im Sommer musste coronabedingt ausfallen. Auf Hankes Frage, ob viele Schulklassen den Weg zum Turm fänden, antwortete Willi Rimpl, dass die Zahl überschaubar sei. „Vielleicht ist das Bewusstsein dafür nicht so bei den Lehrern ausgeprägt“, vermutet er. „Persönlich meine ich, sollte man im Geschichtsunterricht weniger im Altertum graben, als vielmehr die jüngere und jüngste Geschichte behandeln“, findet Rimpl: „Die ist wichtiger und da gibt es noch genug zu tun“.