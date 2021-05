Ein Sieger? Und viele Besiegte?

Guido Berg über die ewige Bahnhofs-Brache in Saalfeld.

Die Situation mit der Bahnhofs-Brache in Saalfeld ist multipel verkorkst. Alle Fäden sind verheddert; sie führen in die Vergangenheit und wer Lust hat, kann sie zurück verfolgen. Ob er an ihrem Ende der Weisheit letzter Schluss findet, ist fraglich. Dabei gilt es doch, Saalfelds Zukunft vorzudenken und sie zu gestalten.

Natürlich sind Verkaufsflächen nicht das Brillanteste, was einem da einfällt. Was wir brauchen, ist ein Neuanfang. Das Beste wäre, Saalfeld könnte die Flächen von dem Investor zurückkaufen und einen breiten Diskussionsprozess in Gang setzen über die Frage, was da werden soll am Bahnhof.

Wichtig erscheint mir auch zu klären, wie viel Zeit wir haben. Muss da alsbald etwas hin? Oder halten wir es aus, auf den großen Wurf zu warten? Und was ist für die Saalfelder der große Wurf? Ein neues Viertel? Eine Universität? Ein Tesla-Werk? Eine Blumenwiese?

Visionen zu haben sind im Städtebau kein Grund, zum Arzt zu gehen, um ein Zitat von Alt-Kanzler Helmut Schmidt zu verdrehen – sondern keine Visionen zu haben. An den Investor richte ich die Überlegung: Mag sein, dass Saalfeld Grund für Verärgerung gab. Doch man bestraft keine ganze Stadt. Soll diese Geschichte wirklich mit einem Sieger und vielen Besiegten enden?