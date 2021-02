Ein Ziffernblatt zum 100. Geburtstag

25 kg schwer und knapp 1,80 Meter im Durchmesser ist das neue Ziffernblatt für die Sankt Ursula Kirche zu Kirchhasel. Am Donnerstag wurde es durch Uwe Nothnagel und Kevin Lips von der Firma Turmuhren & Glocken Willing aus Breitenhain und mit Unterstützung von Gemeindegliedern an seinen Platz im Kirchturm befördert. Rund 50 Bürger aus Kirchhasel und Umgebung hatten für die Anfertigung des Ziffernblattes aus Aluminium 3000 Euro gespendet. Das Vorgängerblatt aus Metall war stark verwittert und nur noch in Teilen zu erkennen. Der an der Nordseite des Langhauses 14 Meter hohe freistehende Rundturm war nachweislich schon im 14. Jahrhundert vorhanden und ist der Rest einer mittelalterlichen Burg.