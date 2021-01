Ein zweiter Unfall an einer Saalfelder Rechtskurve und seine Folgen

Saalfeld. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Pfortenstraße/Bundesstraße 281 in Saalfeld hat sich dort am Mittwoch dieser Woche erneut ein folgenschwerer Unfall ereignet. Erneut überquerte eine Passantin im Seniorenalter nach der Rechtskurve im Bereich der Einfahrt zur Medizinischen Fachschule (Mefa) die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst - die Redaktion berichtete.

Laut Polizeibericht verließ eine 55-Jährige mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Supermarktes und fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Arnsgereuth. Nach eigenen Angaben sei sie dabei von der tief stehenden Sonne geblendet worden, so dass es kurz darauf in einer Rechtskurve zum Zusammenstoß mit einer 85-jährigen Fußgängerin kam, die mit ihrem Rollator die Straße überqueren wollte. Durch den Aufprall fiel die Frau zu Boden, verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

AG Verkehr: Bereich "bautechnisch nicht das Problem

Nach dem Unfall im November 2020 mit einem vergleichbaren Szenario war eine 84-jährige Fußgängerin noch am Unfallort verstorben. Im Nachgang dieses Unfalls tagte die AG Verkehr, deren Einschätzungen dieser Redaktion nun auf Anfrage mitgeteilt wurden. In der Beratung sei „klar geworden, dass dieser Bereich bautechnisch nicht das Problem ist. Aktuell ist die Stelle auch keine Unfallhäufungsstelle“, teilte die Stadt Saalfeld mit. Es könnten aufgrund der örtlichen Situation zudem keine baulichen Maßnahmen aus Sicht der Stadt umgesetzt werden. Gemeint sind ein weiterer Fußgängerüberweg, weitere Querungsinseln oder ein Kreuzungsausbau als Kreisverkehr.

Ähnlich lautet die Mitteilung der Landespolizeiinspektion Saalfeld (LPI): „Bei Betrachtung des Unfallgeschehens der letzten zehn Jahre sind der Polizei keine (außer den zwei jetzt bekannten) Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fußgängern in diesem Bereich bekannt geworden“, so die LPI. Auch sonst sei in diesem Bereich keine Unfallhäufung erkennbar. Die Polizei weiter: „Grundsätzlich kann somit eingeschätzt werden, dass trotz des hohen Verkehrsaufkommens die Verkehrsteilnehmer die verschiedenen Verkehrssituationen richtig einschätzten.“

Dennoch soll der Unfall im November 2020 nicht völlig ohne Konsequenz bleiben. Dazu die LPI: „Der Verkehrsunfall vom November 2020 mit einer tödlich verletzten Fußgängerin wurde in der Unfallkommission des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt besprochen. Im Ergebnis dessen sollen die Sichtverhältnisse durch das Zurückschneiden der Hecke an der Ausfahrt der Medizinischen Fachschule verbessert werden. Weitere Sofortmaßnahmen sind vorerst nicht vorgesehen.“

Hecke ist noch um keinen Zentimeter kürzer

Den Vorschlag, die Hecke an der Mefa zu kürzen, um den Autofahrern ein besseres Sichtfeld auf den Kurvenbereich zu bieten, hatte der Saalfelder Jörg Lailach, die Redaktion berichtete. Er erklärte im November 2020: „Mein sehr kurzfristig umsetzbarer Vorschlag wäre, die Hecke an der Parkplatzausfahrt der Medizinischen Fachschule auf 50 Zentimeter Höhe zu reduzieren.“

Am Freitag, zwei Tage nach dem zweiten folgenreichen Unfall, erweist sich die Hecke vor Ort als um keinen Zentimeter kürzer als beim ersten Unfall. Weiterhin versuchen Supermarktkunden, nach ihrem Einkauf just auf Höhe der Mefa-Ausfahrt die Straße zu überqueren. Weiterhin fahren täglich Tausende Autofahrer in die Kurve, ohne sie überblicken zu können - wegen einer sich selbst überlassenen Hecke.