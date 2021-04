Einbruch: Diebe steigen in Südthüringen in Jugendklub ein

Sonneberg. Diebe sind in den vergangenen Tagen in den Jugendklub in der Sonneberger Bert-Brecht-Straße eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt.

Unbekannte sind in am Montag oder Dienstag in den Jugendclub in der Bert-Brecht-Straße eingebrochen. Sie durchwühlten in sämtlichen Räumen Schränke. Dabei ließen sie u.a. mehrere Laptops, einen Akkuschrauber, Kleidungsstücke und Bargeld mitgehen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände bewegt sich im vierstelligen Bereich. Außerdem entstand Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

