Einbruch in Saalfelder Supermarkt

In der Nacht zu Samstag wurde in einen Supermarkt im Gewerbegebiet „Mittlerer Watzenbach“ in Saalfeld eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gelangten laut Polizei über einen rückwärtigen Eingang ins Objekt und entwendeten dort, nachdem sie eine Vitrine zerschlagen hatten, eine unbestimmte Anzahl elektronischer Geräte.

Im Anschluss flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Beamten mussten bei Eintreffen am Einsatzort zunächst eine vermutlich durch den oder die Täter errichtete Barrikade aus quergestellten Einkaufswägen beseitigen.

Die Kripo Saalfeld sucht mögliche Zeugenhinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum am 9. November zwischen 1.30 Uhr bis 2 Uhr unter 03672-4171464 entgegen.