Einbruch während Eigentümer schläft - 15-Jährige fällt von fahrendem Motorrad

Das sind die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

15-Jährige fällt von fahrendem Motorrad

Am Sonnabend gegen 15.30 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad und einer 15 Jahre alten Sozia die B 90 N von Rudolstadt kommen in Richtung Stadtilm. Als er beschleunigte, richtet sich die Maschine kurz auf das Hinterrad auf. Die Mitfahrerin kann sich nicht mehr halten und fiel während der Fahrt rückwärts vom Motorrad. Sie wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer musste seine Fahrt allein fortsetzen.

Stark betrunken gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle in den späten Freitagabendstunden wurde ein 45-jähriger Renault-Fahrer in Cursdorf angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt,der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Einbrecher in Werkstatt, während Eigentümer schläft

Im Zeitraum von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt im Bereich An den Katzenlöchern in Rudolstadt. Es wurden mehrere Flaschen Bier, Zigaretten und ein Handy entwendet. Die Tat blieb unbemerkt vom Eigentümer, der im Tatzeitraum dort nächtigte.

Ohne Führerschein und unter Drogen

Polizeibeamte Saalfeld kontrollierten am Freitagabend einen 44-jährigen Fahrer in Sitzendorf. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand außerdem unter Drogen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen