Einfache Wohnungen in Saalfeld-Rudolstadt teurer geworden

Saalfeld. Insgesamt aber gab es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eine moderate Mietpreissteigerung in den vergangenen Jahren.

Mit einem Plus von lediglich zwei Prozent zählt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu jenen Regionen in Ostdeutschland mit relativ moderaten Mietsteigerungen binnen eines Jahres. Wie das Fachportal Immowelt jetzt in einer Analyse der Mietentwicklung in 76 Kreisen und Großstädten der neuen Bundesländer feststellte, waren die größten Sprünge im Berliner Nachbarkreis Barnim (13 Prozent) festzustellen.

Die höchste Mietsteigerung in Thüringen legte Weimar mit 8 Prozent vor, gefolgt von Jena (5). Unter den 14 untersuchten Thüringer Landkreisen kommt Sa-Ru mit 6 Euro je Quadratmeter auf den zweithöchsten Wert.

Sehr viel drastischer wird die Lage am Mietwohnungsmarkt von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) beschrieben, die sich auf eine Analyse des Pestel-Instituts bezieht. Im Fokus der Untersuchung steht der Anstieg der Kosten fürs Wohnen, die der Staat übernimmt, wenn Haushalte auf Hartz IV angewiesen sind: Selbst die Kaltmiete für Wohnungen mit einfachem Standard ist demnach in Saalfeld-Rudolstadt von 4,20 Euro pro Quadratmeter auf 4,90 Euro im letzten April angestiegen – ein Plus von 17,4 Prozent, allerdings binnen sechs Jahren.

„Die neue Bundesregierung muss sich enorm ins Zeug legen und für mehr Wohnungen sorgen“, so der Erfurter IG-BAU-Chef Ralf Eckardt. Es fehlten vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen – gerade auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.