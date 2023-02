Waren es früher vor allem Züge und Busse, die Berufstätige in den Landkreis brachten, so bewältigen die meisten inzwischen den Arbeitsweg per Auto wie hier auf der B 281 im Industriegebiet Maxhütte. Diese Strecke dürfte die am stärksten von Pendlern frequentierte sein, kommen doch über 2000 Einpendler aus dem Saale-Orla-Kreis und rund 1870 Hiesige fahren zur Arbeit dort hin.